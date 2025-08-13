Când ar putea adera România la zona euro? Mugur Isărescu: „Peste 5 - 7 ani mai discutăm”.

În timp ce Bulgaria va adera la zona euro de la 1 ianuarie 2026, România nu mai are fixat un orizont de timp pentru trecerea la moeda euro.

Când ar putea adera România la zona euro? Mugur Isărescu: „Peste 5 - 7 ani mai discutăm”. |Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

România a renunțat la un orizont de trecere la euro a declarat, marți, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

Potrivit guvernatorului BNR, decizia a fost una politică.

Guvernatorul BNR, despre trecerea României la moneda euro: „S-a renunțat. Discutăm peste 7 ani”

În vara anului trecut, Comisia Europeană semnala că România nu îndeplineşte niciuna din condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro.

Însă, după cum explică guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în momentul în care s-a renunțat la o țintă fiscal-bugetară, România a renunșat la tema aderării la zona euro.

„S-a renunțat la orizont în momentul în care s-a renunțat la o țintă fiscală, fiscal-bugetară. Aceasta a fost o decizie politică. Noi am îndeplinit condițiile prin 2013, 2014, 2015. Atunci un prim-viceguvernator al Băncii Naționale, a fost și ministru de Finanțe... A fost și o decizie politică, președintele Băsescu chiar își stabilise această țintă. Dar pe urmă s-a considerat politic că avem datoria publică prea mică și că putem să ne folosim de acest avantaj”, a explicat Mugur Isărescu, potrivit Agerpres.ro

Decizia a fost luată de statul român în 2018, deși România făcuse progrese subtanțiale în ceea ce privește trecerea la moneda euro.

„Mai toate partidele și guvernele care au fost nu au mai ținut la această țintă fiscală. Eu am trăit acest lucru, așa că pot să vorbesc liber. Nu a fost un singur partid care a venit. Și aici trebuie să se liniștească dezbaterea, pentru că toți au mers pe linia asta.(…).Și din 2018 Banca Națională n-a mai putut să colaboreze. A fost ultima ședință, dacă mi-aduc aminte, a fost la Academia Română, privind adoptarea monedei euro. Și am renunțat și noi la toate comitetele. Am avut 3 comitete, inclusiv unul tehnic, apropo de partea legată de numerar. Cum se aduce numerarul în țară, cum se distribuie numerarul euro. Deci eram avansați”, a adăugat guvernatorul BNR.

Conform guvernatorului băncii centrale, discuția poate fi reluată peste cel puțin cinci ani.

„Acum, dacă corecţia fiscală înseamnă 5 sau 7 ani, înseamnă că peste 5-7 ani mai discutăm”, a spus Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică din Banca Naţională a României şi membru al Consiliului de administraţie al băncii, a declarat că România va dispune, până la sfârșitul acestui an, de întreaga dotare tehnologică necesară tipăririi bancnotelor euro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: