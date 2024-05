Cum evoluează proiectele de infrastructură din Cluj. Cristian Pistol (CNAIR): „În județul Cluj continuă investițiile în infrastructură, cu impact substanțial în economie”.

Drumul expres de la Tureni, care va asigura conectarea Clujului la Autostrada Transilvania, pasajul rutier de la Jucu sau segmentul Poarta Sălajului-Nușfalău (A3) sunt câteva din proiectele de infrastructură ce vor asigura dezvoltarea Clujului.

Continuă investițiile în infrastructura rutieră din Cluj/Foto: Asociația Pro Infrastructura Facebook

Prezent la deschiderea lucrărilor la tronsonul 1 al centurii metropolitane Cluj, șeful CNAIR, Cristian Pistol, a făcut e evaluare a proiectelor de infrastructură din regiune ce vor asigura o mai bună conectare rutieră și vor avea un impact direct în economie.

„Proiectul centurii este unul foarte important și va face legătura între Florești și municipiul Cluj-Napoca cu o infrastructură modernă cu trei benzi pe sens”, a explicat Cristian Pistol (CNAIR).

„Continuă investițiile din județul Cluj”

Reprezentantul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat continuarea proiectului de realizare a segmentului cu tunelul Meseș (A3), precum și desemnarea unui ofertant în cazul pasajului rutier de la Jucu.

Cristian Pistol (CNAIR), despre proiectele de infrastructură din Cluj/Foto: monitorulcj.ro

„În ceea ce privește investițiile în infrastructură pentru municipiul Cluj-Napoca, zona metropolitană și din întreaga regiune, aș menționa pasajul rutier de la Jucu, care în momentul de față are desemnat un câștigător. Dacă eventualele contestații nu se vor materializa, atunci va fi semnat contractul de proiectare și execuție”, a explicat directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Acesta a amintit și de proiectul menit să degrevere traficul din Cluj, pe DN 1 F, între Cluj-Napoca și comuna Baciu.

„În perioada următoare vom definitiva indicatorii tehnico-economici pentru alt pasaj denivelat, la Baciu, pentru legătura DN1F”, a precizat Pistol.

Proiectul de pe DN1F urmează să fie conectat cu pasajul de la Tăietura Turcului, parte a proiectului de modernizare a căii ferate pe ruta Cluj-Napoca–Episcopia Bihor.

Drumul expres de la Tureni, progres de peste 30%

„Practic, în județul Cluj, continuă investițiile demarate anterior și îmi doresc să le văd și finalizate. Mă refer aici la drumul expres de la Tureni, care se află în faza de execuție, cu un progres în teren de peste 30%”, potrivit sursei citate.

În traseu, drumul expres are o lungime de 5 kilometri, plus alți 10 kilometri ce reprezintă bretele nodurilor rutiere de la DN 1 și A3.

Lucrările la drumul expres de la Tureni, ce va asigura legătura dintre DN 1 și Autostrada Transilvania, au început în septembrie 2023, iar la o distanță de opt luni gradul de execuție este de peste 30%. Dacă va reuși să-și mențină o bună mobilizare pe șantier, contructorul Dimex 2000-Con-A ar putea avansa substanțial în perioada lunilor de vară, astfel că drumul expres de la Tureni să fie deschis circulației pe final de an.

Drumul de legătură a Clujului la autostradă va avea un impact substanțial asupra traficului și va elimina traficul de tranzit din Turda.

Licitația pentru segmentul cu tunelul Meseș (A3), deblocată

Contractul pentru segmentul dintre Poarta Sălajului și Nușfalău, de pe Autostrada Transilvania, va avea un constructor desemnat în perioada următoare.

„Urmează să închidem și ultimul tronson, cel cu tunelul de la Meseș, pe Autostrada Transilvania (A3), astfel încât întreaga autostradă ori este în faza de exploatare, ori în faza de proiectare și execuție.

Aceste investiții sunt absolut necesare pentru conectarea și dezvoltarea României, iar orice investiție în infrastructură nu face decât să aducă un factor de multiplicare mare în economie”, a declarat la Cluj șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Vineri, 24 mai, au început lucrările la Centura Metropolitană a Clujului - tronson I Cluj – Florești.

