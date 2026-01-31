Piața auto din România rămâne dominată de mașinile la mâna a doua. Mai bine de jumătate dintre înmatriculările din 2025 au fost second-hand

Românii preferă în continuare autoturismele second-hand, în contextul în care bugetele limitate și costurile ridicate de întreținere influențează deciziile de achiziție.

Piața auto din România rămâne dominată de mașinile la mâna a doua | Foto: DepositPhotos.com

Datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că, în 2025, mai mult de 7 din 10 mașini înmatriculate în România au fost second-hand, fapt care confirmă tendința accentuată a pieței auto din ultimii ani, notează Digi24.ro.

Potrivit analizelor din industrie, dintr-un total de 548.612 autovehicule înmatriculate anul trecut, doar aproximativ 28,5% au fost mașini noi, restul provenind din segmentul vehiculelor rulate. România se menține astfel printre țările europene cu una dintre cele mai puțin transparente piețe de second-hand, în special în ceea ce privește accesul la istoricul complet al vehiculelor.

Motivele pentru care românii aleg mașinile second-hand

Românii preferă mașinile la mâna a doua din cauza prețurilor ridicate la mașinile noi, inflației și incertitudinilor economice, care îi determină conducătorii auto să caute echipări mai bune la un preț redus. În plus, cumpărătorii țin cont de disponibilitatea pieselor de schimb, de cheltuielile mici de întreținere și de fiabilitate pe termen lung, indiferent dacă mașina ar fi fost folosită pentru navetă, trafic urban sau drumuri mixte.

Volkswagen, Dacia și BMW, top 3 în preferințele românilor

În funcție de marcă, Volkswagen se află pe primul loc în preferințele românilor, cu aproximativ 27% din totalul autoturismelor second-hand înmatriculate, modelul Golf fiind cel mai căutat. Dacia și BMW completează clasamentul mărcilor preferate pe piața auto rulate.

În segmentul mașinilor noi, Dacia domină detașat, cu aproape 30% din totalul înmatriculărilor, fiind cea mai achiziționată marcă în 2025.

Din punct de vedere al motorizării, autoturismele diesel continuă să reprezinte cea mai mare pondere din totalul înmatriculărilor, urmate de cele pe benzină. Modelele hibride înregistrează o creștere constantă, în timp ce mașinile electrice rămân încă un segment de nișă, cu un număr relativ redus de înmatriculări.

