Îngrijorător: 40% dintre mașinile oprite în trafic de RAR aveau probleme tehnice periculoase în 2025

O statistică îngrijorătoare relevă faptul că, aproape 40% dintre mașinile oprite în trafic la control RAR aveau probleme majore și/sau periculoase.

Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au verificat anul trecut în trafic, din punct de vedere tehnic, 92.219 vehicule la nivel național, 38,5% dintre mașinile oprite aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme.

Potrivit unui comunicat al RAR, de joi, 12 februarie 2025, cele mai multe neconformități au fost constatate la instalația electrică de iluminare-semnalizare (24,11%), emisiile poluante (20,46%), punți, jante, anvelope și suspensie (10,32%), vizibilitate (10,15%), șasiu și elemente atașate șasiului (9,22%).

Neconformități la sistemul de frânare au fost depistate la 4,21% dintre vehiculele controlate și în 1,4% din cazuri au fost constatate probleme la sistemul de direcție.

De asemenea, în urma verificărilor s-au identificat deficiențe din sfera poluării la 6.064 de vehicule dintre cele controlate.

În plus, inspectorii RAR au identificat în trafic și vehicule cu defecțiuni periculoase la sistemele de frânare, direcție sau la punți și fuzete. În cazul a 4.697 de vehicule s-a considerat că acestea prezintă pericol iminent de accident. Aproximativ 1,8% dintre vehiculele verificate prezentau probleme legate de inspecția tehnică periodică - ITP fals, expirat sau anulat.

„În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră, pe parcursul anului 2025, au fost aplicate 26.531 de sancțiuni, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 364 de vehicule și 188 de ITP-uri au fost anulate”, se arată în comunicat.

În București și județul Ilfov au fost verificate, în perioada menționată, 6.167 de vehicule. Dintre acestea, 68,2% prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte și 1.110 (18%) prezentau pericol iminent de accident. Din totalul autovehiculelor oprite, în 17,5% din cazuri s-au constatat deficiențe din sfera poluării, 5,5% aveau probleme legate de identificare și 3,3% aveau ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră în această regiune au fost aplicate 3.394 de amenzi contravenționale și au fost retrase 3.032 de certificate de înmatriculare.

În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară, precizează specialiștii RAR.

„Atragem atenția că rezultatele controalelor desfășurate în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR-Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni”, transmite RAR.

