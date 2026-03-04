Dacia sau banii? După 35 de ani, un clujean își caută averea pierdută în sistem.

În 1988, un cuplu din Cluj depunea la CEC suma de 60.000 de lei, economiile strânse cu greu pentru a-și cumpăra o Dacie 1300, un vis care în acea perioadă, se plătea în avans și se aștepta ani de zile.

Dacia sau banii? | Colaj: Monitorul de Cluj

Mașina nu a mai fost livrată niciodată, iar banii au rămas blocați într-un sistem care s-a prăbușit odată cu regimul comunist. După moartea soției, pe numele căreia fusese făcută depunerea, Florian V. duce singur o luptă începută în urmă cu peste aproape patru decenii pentru a-și recupera suma.

„Nici banii, nici mașina, după 40 de ani de la depunerea banilor. Problema este că am primit biletul prin care eram anunțați să mergem să ridicăm mașina de la IDMS și urma să primim un apel telefonic. Apelul acela telefonic nu a venit niciodată. Apoi a venit Revoluția, am căutat IDMS-ul, dar nu a mai existat. CEC-ul spune că banii nu mai sunt la ei, pentru că firma nu mai există, așa că nu am mai avut la cine să merg. Cei care aveau bani la CEC și încă nu ajunseseră la IDMS și-au primit banii. Noi, ceilalți, nu am mai fost chemați niciodată. De atunci au trecut aproape 40 de ani, iar noi nu am primit nici mașina nici astăzi.” a declarat Florian V. pentru Monitorul de Cluj.

Chitanța emisă de IDMS în 1988, păstrată de Florian V. ca dovadă a depunerii banilor pentru autoturismul Dacia care nu a mai fost livrat niciodată. Foto: Monitorul de Cluj.

Un vis cumpărat în avans

Cazul foștilor deponenți CEC pentru autoturisme este recunoscut oficial de statul român prin Ordinul nr. 1.975 din 12 decembrie 2025, emis de Ministerul Finanțelor și publicat în Monitorul Oficial în februarie 2026.

Documentul aprobă emiterea unor titluri de stat destinate despăgubirii persoanelor care, înainte de 1990, au depus bani la Casa de Economii și Consemnațiuni (CEC) pentru achiziționarea de autoturisme, dar nu au mai beneficiat nici de livrarea mașinii, nici de restituirea sumelor. Valoarea totală a emisiunii este de 250.951,59 lei, sumă care reflectă despăgubirile calculate pentru mai mulți deponenți identificați în evidențele statului.

În realitate, despăgubirile pentru banii depuși la CEC în vederea achiziționării de autoturisme Dacia nu reprezintă o măsură nouă. Cadrul legal există încă din 2007, când a fost adoptată o ordonanță de urgență în acest sens, fiind ulterior consolidat prin Legea nr. 9/28.02.2014. De atunci, mecanismul de compensare este aplicat constant, de peste 18 ani.

„BRD m-a respins. Ei spun că nu au primit nicio sumă de bani din partea Guvernului. Acum sunt în suspans, deoarece ordinul are termen de valabilitate până la 23 martie.” ne-a mai spus Florian V.

Cum calculează statul despăgubirile

Anexa ordinului detaliază modul în care sunt stabilite aceste despăgubiri. Practic, sumele nu reprezintă valoarea actualizată reală a banilor, ci sunt calculate pe baza unor formule stabilite prin hotărâri de guvern anterioare.

Astfel:

208.475,55 lei reprezintă despăgubirea totală pentru 8 deponenți care au depus bani înainte de 1 ianuarie 1990

42.476,04 lei reprezintă despăgubirea pentru alți 2 deponenți

În total, pentru fiecare persoană se emit 10 titluri de stat, fiecare având o valoare egală cu despăgubirea individuală.

Un detaliu esențial: calculul nu include dobânzi reale aferente perioadei de peste 30 de ani, ci doar o actualizare limitată până la anul 2013, conform cadrului legal stabilit.

Peste 816 milioane de lei plătite pentru aproape 39.000 de deponenți în ultimii 18 ani

Potrivit datelor publice, din 2007 până în prezent, Ministerul Finanțelor a emis 35 de ordine privind prospecte de emisiuni de titluri de stat în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite pentru achiziționarea de autoturisme Dacia și a transferat în conturile CEC și BRD o sumă totală de 816.412.583,60 lei pentru aproximativ 39.000 de deponenți.

Un reporter Monitorul de Cluj a fost împreună cu bătrânul într-o sucursală BRD, unde a reușit să discute cu un reprezentant al băncii.

„Personal am mai avut trei cazuri de acest gen. Persoanele au venit cu actele și au fost trimise mai departe de către colegii mei, însă niciunul dintre cazuri nu s-a soluționat favorabil. Clienții au văzut la televizor sau au citit anunțul în Monitorul Oficial. Din ce am discutat atunci cu colegii care preluau documentele, ni s-a spus inclusiv că anunțul de la TV, cum că se dau bani, a fost mai mult formal, pentru că, în realitate, nu au existat fonduri din care să se facă efectiv plățile”, a declarat un reprezentant al unei sucursale BRD din Cluj-Napoca pentru Monitorul de Cluj.

Pentru Florian V., însă, statistica nu schimbă realitatea. După aproape patru decenii, povestea economiilor depuse pentru o Dacie rămâne suspendată între promisiuni administrative și proceduri birocratice care nu duc nicăieri.

În timp ce statul vorbește despre ordine, titluri de stat și mecanisme de compensare, pentru unii dintre cei care au depus bani înainte de 1990 problema rămâne simplă: nici mașina promisă, nici banii înapoi.

Iar pentru bătrânul din Cluj, întrebarea care a rămas fără răspuns de aproape 40 de ani este aceeași: dacă statul recunoaște datoria, cine o plătește cu adevărat?

Valentina Prelipcean

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: