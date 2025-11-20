Tarife majorate pentru încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice din Cluj-Napoca

Șoferii de mașini electrice vor achita tarife mai mari în stațiile publice de încărcare din Cluj-Napoca.

Un proiect cu impact asupra buzunarelor șoferilor de mașini electrice a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Local Cluj-Napoca.

Conform noilor prevederi propuse, tarifele din stațiile publice de încărcare pentru mașini electrice vor fi „actualizate”.

„Se aprobă actualizarea tarifului pentru serviciile de reîncărcare la stațiile publice, de la 1,04 lei pe KWh la 1,18 lei pe KWh la care se adaugă TVA potrivit reglementărilor legale”, se arată în documentația supusă aprobării.

Măsura este motivată prin eliminarea măsurii de plafonare a prețuriloe la energie și de creștere a cotelor de TVA.

„Având în vedere eliminarea plafonării din piața energiei electrice, a creșterii tarifului acesteia precum și modificarea cotei de TVA, se propune actualizarea tarifului pentru serviciile de reîncărcare la stațiile publice, ținând cont de tariful energiei electrice contractat în baza acordului cadru încheiat de către municipiul Cluj-Napoca, a costului mentenanței platformei de plăți și a costului pentru mentenanța stațiilor de reîncărcare”, se menționează în documentația citată.

Tarifele de reîncărcare din stațiile publice din Cluj-Napoca au fost introduse din ianuarie 2024. Astfel, valoarea inițială a tarifului aprobat era de 1,04 lei/KWh fără TVA și de 1,24 lei KWh (cu TVA 19%).

Foto: Depositphotos.com

