Zi de meci! „U” Cluj, fără antrenor la Botoșani în lupta la play-off

Universitatea Cluj va da piept vineri după-masa cu FC Botoșani, în etapa cu numărul #28 din Superligă.

Derby de play-off în nordul Moldovei, acolo unde FC Botoșani și Universitatea Cluj se duelează într-un duel care poate fi decisiv pentru calificarea în faza superioară a competiției.

Cele două echipe sunt despărțite de numai trei puncte înaintea meciului direct. „Studenții” sunt pe locul 4, cu 45 de puncte, în timp ce moldovenii sunt în cădere liberă după începutul noului an. FC Botoșani ocupă locul 7 în Superligă după ce a bifat patru înfrângeri și doar un succes în 2026!

Precedentul meci dintre cele două echipe s-a încheiat cu victoria moldovenilor, scor 2-0, cel care avea să fie ultima etapă pentru Ovidiu Sabău pe banca tehnică a Universității.

După acel eșec, „Moțul” a fost înlocuit cu Cristiano Bergodi, tehnician sub bagheta căruia echipa de pe Cluj Arena a renăscut. Vineri seara, însă, nici italianul nu va sta pe banca echipei sale ca urmare a suspendării pe care a primit-o în urma incidentelor din derby-ul cu CFR, astfel că locul său va fi luat de Eugeniu Cebotaru, antrenorul secund.

Cristiano Bergodi a fost implicat într-un conflict la finalul partidei cu CFR Cluj, de pe 7 februarie, încheiată cu victoria vișiniiilor, scor 2-3. Meciul s-a inflamat aproape de final iar tensiunea a erupt după ultimul fluier al arbitrului Rareș Vidican, când italianul s-a năpustit asupra lui Andrei Cordea, apoi l-a luat în colimator și pe Karlo Muhar.

Cazul a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină de la LPF încă de miercurea trecută, însă doar Cordea a fost prezent. Bergodi nu a putut ajunge după ce mai multe zboruri către București au fost anulate din cauza condițiilor meteo.

Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru o lună și amendat cu 10.000 de lei, în timp ce Andrei Cordea va lipsi trei meciuri și va avea de plătit o amendă de 5.000 de lei.

Întrucât ultima etapă din sezonul regulat va avea loc pe 7 martie, adică exact când se împlinește o lună de la derby-ul CFR - „U” Cluj, „studenții” îl vor avea din nou pe bancă pe italian la prima etapă din play-off sau din play-out.

