Vânzările auto în Europa: Dacia Sandero, lider în clasamentul european

Dacia Sandero deschide topul european al vânzărilor auto în Europa, cu peste 185.000 de autovehicule comercializate în primele nouă luni din an.

Clasamentul celor mai vândute mărci auto din Europa în 2025|Foto: dacia.ro

Dacia Sandero, model al mărcii românești, parte a grupului Renault, produs în Maroc, se menține pe poziția de lider al pieței auto europene după primele nouă luni din acest an, chiar dacă în septembrie a fost depășit de Tesla Model Y și Renault Clio, notează Economica.net

În perioada ianuarie – septembrie 2025 au fost vândute 9.949.866 de autoturisme, în creștere de la 9.804.817 în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor preliminare privind vânzările de mașini noi din Europa.

Din totalul mașinilor noi comercializate, cele mai multe vehicule au aparținut mărcii Volkswagen (1.080.130 unități), aceasta fiind urmată în clasamentul celor mai vândute zece mărci de Toyota (646.092 unități), Skoda (618.889 unități), BMW (592.891 unități), Renault (549.554 unități), Mercedes-Benz (528.094 unități), Peugeot (504.240 unități), Audi (485.143 unități), Dacia (448.351 unități) și Kia (402.937 unități).

Astfel, marca românească Dacia ocupă un onorant loc nouă, peste rezultatele unor concurenți mai cunoscuți precum Hyundai, Ford, Opel, Citroen sau Volvo mărcile de pe locurile 11 – 15, notează sursa citată.

Top 3 cele mai bine vândute mărci auto din Europa în 2025

Însă, după primele nouă luni din 2025, modelul Dacia Sandero, produs la uzina din Maroc a grupului francez Renault, este liderul absolut al pieței europene cu un total de 185.947 unități vândute, sub rezultatul de anul trecut (202.756 unități):

*Dacia Sandero – 185.947 mașini vândute

*Rnault Clio – 170.256

*Volkswagen T-Roc – 160.730

