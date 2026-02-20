„Niște golani”! Așa i-a numit președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, pe senatorii care s-au îmbrâncit în timpul ședinței de plen

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean i-a numit „golani” pe senatorii care s-au îmbrâncit în ședința de plen | Foto: Mircea Abrudean – Facebook

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a uitat microfonul deschis în timpul ședinței de plen de miercuri, 18 februarie 2026 și s-a auzit momentul în care îi face „golani” pe senatorii din opoziție. Abrudean a insistat cu apelativul de „golani” adresat celor din opoziție.





Mircea Abrudean: „Ce golani sunt ăștia, mă!”

„Ce golani sunt ăștia, mă! Ce golani sunt ăștia!”, a spus Abrudean, care a fost înregistrat pentru că a uitat să închidă micronul aflat la pupitrul președintelui Senatului.

Alin Tișe: „Noul sport național: Telefonul în Ochi!”

Și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, i-a criticat pe protagoniștii scandalului. Într-un comentariu de tip pamflet, Tișe a spus următoarele:

„În Parlament nu se mai dezbat legi. Parlamentarii merg la ședințe pentru a nu scăpa etapele de calificare pentru Jocurile Olimpice. Se filmează în sală cu telefonul «băgat în ochi»! Nu mai există majoritate și opoziție. Există unghi bun și unghi prost. Noul sport național și disciplină olimpică: Telefonul în Ochi!

Te apropii la 20 cm. Întrebi urlând: «Ce ai de scuns?» Dacă omul clipește, este vinovat. Dacă nu clipește, este suspect. Dacă reacționează, e agresor. Dacă nu reacționează, mai bagi telefonul un pic. Pentru democrație (…) Adevărul dintre ei? Depinde cine ține telefonul”, a transmis Alin Tișe, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În Senatul României, nervii au fost încinși la maxim, miercuri, 18 februarie 2026. Senatorul Liviu Fodoca, de la „Pace! Întâi România” filma în Senat, moment în care a fost bruscat de către senatorul PSD, Ionel Floroiu.

Totul a pornit din cauza faptului că senatorii de la putere au dorit să asigure cvorumul de ședință, iar cei din opoziție încercau să filmeze pentru a demonstra că sala era aproape goală.

În sală s-au aflat 66 de senatori, iar pentru cvorum era nevoie de 67 de senatori prezenți. Așadar, cei de la putere încercau să mai găsească un senator, însă asta i-a făcut pe cei din opoziție să suspecteze o tentativă de „fentare” a sistemului de prezență.

Clujeanul a dispus măsuri pentru senatorii care s-au îmbrâncit

Referitor la incidentul petrecut în ședința de Plen a Senatului României din data de 18 februarie 2026, Președintele Senatului a dispus, ca măsură imediată, aplicarea prevederilor regulamentare în vigoare și a solicitat chestorilor Senatului să gestioneze situația conform atribuțiilor legale și să asigure ordinea.

