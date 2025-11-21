Șoferii cu mașini electrice vor plăti mai mult la stațiile publice de încărcare din Cluj-Napoca. Noile tarife, în vigoare din 24 noiembrie.

Șoferii cu mașini electrice vor achita tarife mai mari în stațiile publice de încărcare. Primăria Cluj-Napoca anunță majorarea tarifului, începând de luni, 24 noiembrie, la cele peste 70 de stații publice de încărcare.

Primăria Cluj-Napoca anunță modificarea tarifului pentru serviciile de reîncărcare la stațiile publice din municipiu.

„Majorarea este necesară având în vedere eliminarea plafonării din piața energiei electrice, a creşterii tarifului acesteia precum şi modificarea cotei de TVA”, informează municipalitatea.

Astfel, începând de luni, 24 noiembrie 2025, tariful va crește de la 1,04 lei pe KWh la 1,18 lei pe Kwh, la care se adaugă TVA potrivit reglementărilor legale.

Noul tarif a fost aprobat în ședința Consiliului local din 20 noiembrie 2025.

În muncipiul Cluj-Napoca există un număr de 77 stații publice de încărcare.

Tarifele de reîncărcare din stațiile publice din Cluj-Napoca au fost introduse din ianuarie 2024.

