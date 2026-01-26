Artă & Cultură
„Marele B”, un cabaret despre burnout, la Teatrul Muzical: spectacol pasionant despre detașare emoțională și provocările din mediul profesional
Corporatista Trista, Doctorul Fără De Minți și MC Pasiune sunt câteva dintre personajele care vor încânta publicul la unul dintre cele mai antrenante spectacole organizate de Teatrul Muzical. „Marele B – Un cabaret despre Burnout” vine să problematizeze într-o cheie ludică și pasionantă fenomenul burnout-ului.„Marele B”, un cabaret despre burnout, la Teatrul Muzical: spectacol pasionant despre detașare emoțională și provocările din mediul profesional| Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook
Emoție, umor, teme actuale și muzică de calitate la unul dintre cele mai spectaculoase proiecte realizate de Stația Teatru/Muzical.
Spectacol inedit - „MARELE B – Un Cabaret despre Burnout”, este propunerea Teatrului Muzical pentru marți, 27 ianuarie, de la ora 20:00.
După „Sărbătorile vin, fă-mă să uit puțin” – teatru muzical de Crăciun și „Venus show”, cu o o reflecție asupra standardelor de frumusețe, Stația Teatru/Muzical aduce pe scenă un cabaret acid despre burnout, un proiect abordat cu mult umor, inteligență și ironie.
„MARELE B – Un Cabaret despre Burnout”
27 ianuarie – ora 20
Text: Maria Manolescu
Cu: Paula Maria Seichei, Cristina Tureanu, Endre Rácz, Renata Burcă și Adonis Tanța
Muzică și Pian: Renata Burcă
Scenografia: Denisa Berceanu și Adonis Tanța
Adaptare costume: Dragoș Moldovan
Regia: Adonis Tanța
Corporatista Trista, Mama Deea Medeea și Doctorul Fără De Minți suferă, jelesc și se prăbușesc, ajutați de MC Pasiune și de Mica Pianistă Care Nu Există. Tu alegi care e cel mai terminat dintre ei.
„Marele B” este un cabaret despre Burnout și Bani, cu muzică bună și o trupă... pe cât de neobișnuită, pe atât de savuroasă.
În februarie, spectacolele continuă pe scena Teatrului Muzical cu reprezentații curajoase ce oferă noi perspective asupra iubirii, familiei și vulnerabilității, dar și despre importanța intervenției salvatoare în fața adicțiilor.
