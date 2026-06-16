Anul școlar 2026-2027 va începe cu mai puțină aglomerație între Cluj-Napoca și Florești. Emil Boc: „Am început turnarea ultimului strat de asfalt pe cel mai aglomerat drum din România”.

A început turnarea ultimului strat de asfalt pe ruta Cluj-Napoca - Florești, cel mai aglomerat drum din România, iar de la toamnă, condițiile de trafic ar trebui să fie mai bune.

Ultimul strat de asfalt, turnat pe drumul dintre Cluj-Napoca și Florești | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

Emil Boc a anunțat, marți, 16 iunie 2026, începerea turnării stratului de uzură pe tronsonul dintre viitorul Spital Regional din Florești și Podul Clavaria din Cluj-Napoca.

Descongestionarea traficului între Cluj-Napoca și Florești, cel mai aglomerat drum din România

„Am început aplicarea ultimului strat de asfalt, cel de uzură, pe ceea ce înseamnă tronsonul Cluj-Napoca - Florești (tronson 1 centura metropolitană - n. red.), deci ultimul strat de asfalt pe acest tronson - cea mai aglomerată rută de transport din România, din afara capitalei și una dintre cele mai importante investiții în dezvoltarea zonei metropolitane”, a anunțat Emil Boc, marți, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Emil Boc, vizită pe șantierul centurii metropolitane, tronson 1 - Cluj-Napoca - Florești | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

Potrivit edilului, acest proiect va aduce îmbunătățiri majore pentru mobilitatea dintre Cluj-Napoca și Florești prin:

3,5 km de bandă dedicată transportului public , de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la urcarea pe Podul Calvaria din cartierul Mănăștur, Cluj-Napoca;

, de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la urcarea pe Podul Calvaria din cartierul Mănăștur, Cluj-Napoca; bandă dedicată pentru autospecialele de intervenție și ambulanțe;

lărgirea drumului de la 4 la 6 benzi de circulație (două dintre ele pentru mijloacele de transport în comun) ;

; relocarea a 154 de locuri de parcare (pe calea Florești);

piste pentru biciclete.

Drumul dintre Cluj-Napoca și Florești, cea mai aglomerată rută din România | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

Anul școlar 2026-2027 va începe cu mai puțină aglomerație între Florești și Cluj-Napoca

„31 iulie 2026 este termenul de finalizare pentru lucrările de aici (tronsonul dintre Cluj-Napoca și Florești - n. red.). După finalizarea lucrărilor de asfaltare vor fi aplicate marcajele rutiere, care necesită o perioadă de aproximativ două săptămâni pentru stabilizare, urmând apoi montarea și punerea în funcțiune a sistemului de semaforizare. Obiectivul este ca, de la 1 septembrie, circulația să se desfășoare în condiții mai bune, cu o infrastructură mai sigură, mai eficientă și adaptată tuturor participanților la trafic - șoferi, utilizatori ai transportului public, bicicliști și pietoni, astfel încât ruta Cluj-Napoca - Florești să devină mai puțin aglomerată decât este în momentul de față”, a mai explicat Emil Boc.

Conform acestuia, companiile Viarom și echipa Domeniul Public Napoca S.A. (fostul RADP) continuă lucrările.

Anul școlar 2026-2027 va începe în 7 septembrie 2026, așadar începerea școlii ar trebui să vină cu mai puțină aglomerație pentru elevii care fac navetea în Florești și Cluj-Napoca, dar și pentru alți călători.

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