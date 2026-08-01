Viitorul Guvern ar putea fi învestit cu o majoritate fragilă. Sorin Grindeanu: „Am semnat acorduri cu două grupuri parlamentare”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că viitorul Guvern al României ar putea fi învestit la limită de voturi și că a semnat un acord cu două grupuri parlamentare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu: Viitorul Guvern va trece cu o majoritate fragilă | Foto: Mălina Norocea / Inquam Photos

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că, la cum arată situația în prezent, un Guvern ar fi învestit la limită de voturi, cu puțin peste 240.

Viitorul Guvern al României ar putea fi învestit la limită de voturi

„La cum văd punctele de vedere ale tuturor partidelor din fosta coaliție și nu numai, pare că dacă vom avea un Guvern va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci ori că e un Guvern format în jurul, să spunem, PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste Guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi. De asta spuneam că, fiind o perioadă în care, până la urmă, nu sunt toți parlamentarii aici, undeva după 15 august, probabil că sunt șanse mai mari de a trece. Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere”, a declarat Grindeanu, vineri, 31 iulie 2026, la Parlament, potrivit Agerpres.ro.

El a precizat că a avut mai multe discuții cu președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Liderul PSD a menționat că a semnat acorduri cu două grupuri parlamentare, fără a dori să dea alte detalii.

„Am semnat acorduri parlamentare, o să vi le transmit atunci când e cazul. (...) Atunci când ne vom apropia și vom avea, cum să spun, numărul necesar, minim 233 de voturi, evident că acea majoritate o voi prezenta, dacă voi fi în acea situație, transparent. (...) O să le prezint atunci”, a mai spus Sorin Grindeanu.

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