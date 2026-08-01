Piața volantă din zona Cluj Arena, mutată temporar pe platoul Sălii Sporturilor. Vezi programul.

Piața volantă din zona Cluj Arena va fi organizată temporar pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”

Piața volantă din zona Cluj Arena, mutată temporar |Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Primăria Cluj-Napoca a anunțat că piața volantă din zona Cluj Arena va fi organizată temporar pe platoul Sălii Sporturilor.

Piața volantă din zona Cluj Arena, mutată temporar

În contextul desfășurării festivalului UNTOLD, piața volantă din zona Cluj Arena va fi organizată temporar pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, după următorul program:

sâmbăta: 1, 8 și 15 august 2026 , între orele 07.00 și 16.00.

, între orele 07.00 și 16.00. marți: 4 și 11 august 2026, între orele 10.00 și 17.00;

Piața volantă din cartierul Gheorgheni, organizată în fiecare zi de joi, între orele 10.00 și 17.00, pe strada Unirii f.n. (capătul liniei 3), își păstrează programul și locația obișnuite.

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