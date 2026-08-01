Problema migranților din orașul spaniol Ceuta, rezolvată. Aproape toți s-au întors în Maroc.

Aproape toți migranții care au ajuns ilegal în orașul spaniol Ceuta s-au întors în Maroc.

Problema migranților din Ceuta, rezolvată. Polițiști și cetățeni se adună în timp ce migranții ajung pe teritoriu spaniol după ce au înotat din Maroc până la Ceuta, o enclavă spaniolă din Africa de Nord, la 30 iulie 2026 | Foto: Reduan Dris / EPA / AGERPRES FOTO

Aproape toți migranții care au ajuns în Ceuta s-au întors în Maroc, a afirmat ministrul spaniol de externe Jose Manuel Albares, declarând efectiv încheiată această criză după un aflux de cel puțin 50.000 de persoane, informează sâmbătă, 1 august 2026, dpa, potrivit Agerpres.ro.

Aproape toți migranții din Ceuta s-au întors în Maroc

„Aproape toți cei care ajunseseră în Ceuta s-au întors între timp în Maroc”, a scris Albares pe X.

Albares a spus că integritatea zonei Schengen a fost menținută și că nu era posibil pentru migranți să ajungă pe partea continentală a Spaniei fără identificare, răspunzând astfel criticilor venite din partea unor state membre ale UE.

El a criticat ceea ce a numit „confuzia condusă de interese” din jurul acestei crizei, fără a numi direct vreun guvern anume, în contextul în care Italia anunțase mai devreme că va suspenda temporar acordul Schengen privind libera circulație cu Spania.

Comisarul european pentru migrație Magnus Brunner a scris pe X că Albares i-a comunicat într-un apel telefonic că „practic toți cei care au intrat în Ceuta s-au întors... Nicio persoană nu a trecut pe partea continentală a UE”.

Experți din state membre UE urmează să se întâlnească sâmbătă pentru a discuta evoluțiile, a spus un purtător de cuvânt al președinției irlandeze a Consiliului UE.

O întâlnire a ambasadorilor UE va avea loc luni pentru a evalua situația și a facilita coordonarea.

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