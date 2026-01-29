200 de elevi de la Liceul de Coregrafie din Cluj-Napoca revin într-o școală modernizată cu 8 milioane de lei

207 elevi de la Liceul de Coregrafie „Octavian Stroia” se vor întoarce într-o școală într-o scoală modernizată, cu dotări de ultimă generație.

Liceul de Coregrafie din Cluj-Napoca, renovat cu 8 milioane de lei | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

207 de elevi ai Liceului de Coregrafie „Octavian Stroia” vor reveni într-o clădire modernizată, la standarde de ultimă generație, cu fonduri europene.

„Începând cu 16 februarie 2026, cei 207 elevi ai Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică «Octavian Stroia» se vor întoarce într-o școală complet modernizată, reabilitată energetic la standarde de ultimă generație” a transmis primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, într-un clip publicat, joi, 29 ianuarie 2026, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, spațiile au fost adaptate specificului acestei instituții de elită cu:

pardoseli speciale pentru dans

oglinzi

pian

sisteme moderne de încălzire, ventilație și iluminat,

Toate acestea, astfel încât actul educațional să se desfășoare în cele mai bune condiții.

8 milioane de lei pentru renovarea Liceului de Coregrafie din Cluj-Napoca

„Liceul este un reper național și internațional, iar investițiile realizate confirmă respectul nostru pentru performanță și excelență. Tot din 16 februarie, se vor întoarce la cursuri și elevii Școlii «Octavian Goga», într-o unitate de învățământ modernă și sigură”, a mai precizat Emil Boc.

Proiectele sunt realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o finanțare de 50% din bugetul local și 50% din fonduri europene, valoarea totală a investiției se ridică la aproape 1,6 milioane euro (8 milioane de lei).

„Investiția în educație este cea mai sigură investiție din lume, iar Cluj-Napoca va investi întotdeauna în educație și va continua să o pună pe primul loc”, a cochis Emil Boc

