Cod PORTOCALIU de caniculă la Cluj. Temperaturi aproape de 40 grade Celsius.

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod portocaliu de caniculă pentru județul Cluj.

Cod portocaliu de caniculă la Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a emis, sâmbătă, 1 august 2026, o avertizare de tip cod portocaliu de caniculă valabilă pentru Cluj și alte câteva județe.

Cod portocaliu de caniculă la Cluj

„În județele Cluj, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20... 24 de grade”, a anunțat ANM.

Cod portocaliu de caniculă | Foto: meteoromania.ro

Interval de valabilitate cod portocaliu de caniculă în Cluj: 02 august 2026, ora 10 - 03 august 2026, ora 10.

Reamintim că până duminică, 2 august 2026, ora 10, în județul Cluj este valabil un cod galben de caniculă.

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