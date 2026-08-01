Cum îți revii după o noapte de distracție la UNTOLD 2026? Emil Boc: „«Medicamentul» în găsiți la piața volantă de pe platoul Sălii Sporturilor”.

Emil Boc le-a făcut o recomandare celor care vor petrece la UNTOLD ONE 2026 și le-a spus ce îi ajută după să își revină după un chef.

Emil Boc le-a recomandat celor care merg la UNTOLD să treacă pe la piața volantă de la Sala Sporturilor, pentru un „medicament” după petrecere | Foto: Facebook, Emil Boc

Aflat la piața volantă relocată temporar la Sala Sporturilor „Horia Demian”, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, le-a făcut o recomandare celor care vor petrece la UNTOLD ONE 2026.

De la UNTOLD ONE, direct la piața volantă de la Sala Sporturilor

„O recomandare pentru festivalieri. După ce petreceți vineri seara la UNTOLD, sâmbătă dimineața treceți pe aici, pe la piața volantă de pe platoul de la Sala Sporturilor - doar la câteva sute de metri distanță de festival - și luați o moare, adică o zeamă de varză”, a spus Emil Boc, sâmbătă, 1 august 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a precizat că nu este alt leac, alt „medicament” mai bun pentru a te drege după un chef decât o zeamă de varză.

„Natural, fără chimicale, sănătos, iar după aceea puteți chefui la UNTOLD. Să vă simțiți bine. Nu uitați, zeama de varză de aici de la piața volantă face cât orice medicament bun. Distracție faină a UNTOLD”, a mai spus Emil Boc.

UNTOLD ONE are loc între 6-9 august 2026 la Cluj-Napoca și include un line-up spectaculos: STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Kygo, Martin Garrix, Holy Priest, Sara Landry, Padre Guilherme.

În contextul desfășurării festivalului, piața volantă din zona Cluj Arena a fost mutată temporar pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”.

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