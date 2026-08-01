Antrenorul U-BT Cluj, Mihai Silvășan, nu mai este selecționerul României la baschet: „A fost o onoare și o mare responsabilitate”

Antrenorul U-Banca Transilvania Cluj, Mihai Silvășan, și-a încheiat mandatul de selecționer al naționalei masculine de baschet a României.

Mihai Silvășan nu mai este selecționerul României la baschet masculin | Foto: Facebook, Federația Română de Baschet

Federația Română de Baschet a anunțat încheierea mandatului lui Mihai Silvășan de antrenor principal al naționalei masculine de seniori a României.

Mihai Silvășan nu mai este selecționerul României la baschet masculin

Timp de doi ani și jumătate fostul căpitan a condus echipa de la primele faze ale pre-calificărilor până în preliminariile Cupei Mondiale FIBA 2027. În această perioadă, România a disputat 14 meciuri oficiale, a obținut 8 victorii și a trecut cu succes de două faze consecutive de pre-calificare, ajungând să lupte până în ultima etapă a preliminariilor.

„Dincolo de rezultate, mandatul antrenorului Mihai Silvășan a însemnat construirea unui grup unit, promovarea mai multor jucători către Echipa Națională de seniori și consolidarea unui nucleu care poate reprezenta o bază pentru următoarele campanii ale României”, notează federația, într-un comunicat oficial.

Silvășan a scris istorie prin victoria în fața Greciei, cu 73-66, primul succes împotriva naționalei elene după mai bine de cinci decenii. Campania s-a încheiat dramatic în deplasare, împotriva Muntenegrului. Tricolorii au cedat cu 64-65, după un coș primit în ultimele secunde, fiind la un singur punct de o nouă victorie importantă.

Mihai Silvășan: „A fost o onoare și o mare responsabilitate”

„Mulțumesc Federației Române de Baschet și doamnei președinte Carmen Tocală pentru încrederea și oportunitatea de a conduce echipa națională de seniori în ultimii doi ani și jumătate. A fost o onoare și o mare responsabilitate. Cred că pentru orice om care își iubește țara este un privilegiu să poată contribui la echipa națională, indiferent de context sau de nivelul la care se află aceasta în acel moment. Le mulțumesc jucătorilor pentru profesionalism, pentru deschiderea cu care au venit la fiecare acțiune și pentru atitudinea pe care au avut-o de fiecare dată. Împreună am reușit să construim un grup unit, în care fiecare a pus echipa pe primul loc. Mulțumesc staffului tehnic și tuturor oamenilor din cadrul Federației Române de Baschet alături de care am lucrat în această perioadă. Am simțit în permanență sprijin și colaborare, iar asta a contat foarte mult. Cred că parcursul nostru din ultimii doi ani și jumătate a fost unul ascendent. Dincolo de rezultate, mă bucur că am reușit să construim un grup în care jucătorii au venit cu plăcere la echipa națională și care a redat încredere că baschetul românesc poate continua să crească. Le doresc mult succes celor care vor duce acest proiect mai departe. Voi rămâne întotdeauna unul dintre cei mai mari susținători ai echipei naționale și voi fi mândru de fiecare dată când România va intra pe teren”, a transmis Silvășan, care va continua la campioana României, U-BT Cluj-Napoca.

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