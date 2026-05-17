Scene de groază în Italia! O mașină a intrat în mulțime în centrul orașului Modena, șapte oameni au fost răniți.

Momente de panică au avut loc sâmbătă în Modena, după ce un șofer a intrat cu mașina într-un grup de oameni aflați în centrul orașului. Potrivit autorităților italiene, șapte persoane au fost rănite, iar două dintre ele sunt în stare gravă.

Poliția a anunțat că șoferul, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a fost arestat și nu mai reprezintă un pericol pentru populație, conform Agerpres.ro.

Primarul: „Este un eveniment dramatic”

Primarul orașului, Massimo Mezzetti, a declarat pentru presa italiană că șoferul ar fi urcat intenționat cu mașina pe trotuar, lovind mai multe persoane și chiar o bicicletă.

„S-a îndreptat cu mașina spre trotuar, lovind și o bicicletă, apoi s-a izbit în plin de o femeie, care a suferit cele mai grave răni, având picioarele zdrobite”, a spus edilul.

Acesta a mai declarat că bărbatul a fost văzut având o armă în mână și că ar fi încercat să atace alte persoane.

Presa italiană vorbește și despre un atac cu cuțitul

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, după impact, mașina s-ar fi izbit de vitrina unui magazin, iar șoferul ar fi înjunghiat un trecător care a încercat să îl oprească.

Autoritățile încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă este vorba despre un act intenționat sau chiar despre un posibil atentat.

„Trebuie să înțelegem natura acestui act. Indiferent de natura sa, este o chestiune extrem de gravă. Dacă ar fi un atentat, ar fi și mai grav”, a mai declarat primarul Massimo Mezzetti.

