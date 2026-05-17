OMS a declarat urgență internațională după explozia cazurilor de Ebola din Congo și Uganda

Organizația Mondială a Sănătății a declarat oficial focarul de Ebola din Republica Democratică Congo și Uganda drept „urgență de sănătate publică de interes internațional”.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat oficial focarul de Ebola din Republica Democratică Congo și Uganda drept „urgență de sănătate publică de interes internațional". | Imagine generată cu ajutorul AI

Organizația Mondială a Sănătății a declarat oficial focarul de Ebola din Republica Democratică Congo și Uganda drept „urgență de sănătate publică de interes internațional”, după ce numărul cazurilor a explodat în ultimele zile.

Ebola este una dintre cele mai periculoase boli virale din lume și se transmite prin contact direct cu fluide corporale infectate, precum sânge, vărsături sau alte secreții, conform digi24.ro.

Boala provoacă febră severă, hemoragii și insuficiență multiplă de organe, iar în multe cazuri evoluția este fulgerătoare.

CITEȘTE ȘI:

Focarele de Ebola apar periodic în Africa Centrală și de Est, însă declararea unei urgențe internaționale de către OMS arată că autoritățile globale se tem de o extindere rapidă a epidemiei.

Zeci de morți și sute de cazuri suspecte

Potrivit datelor prezentate de OMS, în provincia Ituri din Congo au fost înregistrate până acum 80 de decese suspecte, opt cazuri confirmate în laborator și alte 246 de cazuri suspecte.

Focarul afectează mai multe zone sanitare, printre care Bunia, Rwampara și Mongbwalu, iar autoritățile sanitare încearcă să limiteze răspândirea virusului prin anchete epidemiologice și monitorizarea persoanelor care au intrat în contact cu bolnavii.

Situația a devenit și mai alarmantă după ce virusul a fost confirmat inclusiv în marile orașe.

Ebola a ajuns în Kampala și Kinshasa

În Kampala, capitala Ugandei, au fost confirmate două cazuri de Ebola la persoane care veneau din Congo. Unul dintre pacienți a murit.

În același timp, un alt caz confirmat a fost depistat și în Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo, la o persoană întoarsă recent din provincia Ituri.

Africa CDC a avertizat deja că există „transmitere comunitară activă”, semn că virusul începe să circule între persoane fără ca toate lanțurile de infectare să mai poată fi controlate rapid.

CITEȘTE ȘI:

România are legături directe cu zona afectată de epidemie

România are legături directe și controversate cu Republica Democratică Congo prin rețeaua de mercenari coordonată de Horațiu Potra, fost membru al Legiunii Străine Franceze și personaj implicat în mai multe anchete și scandaluri publice, conform pressone.ro.

Potrivit mai multor investigații de presă, sute de români — inclusiv foști militari, rezerviști și chiar cadre active din forțele speciale — au ajuns în Congo în ultimii ani pentru a lupta în conflictul din estul țării, sub coordonarea lui Potra.

O investigație PressOne arăta că zeci de militari din unități speciale ale Armatei Române ar fi plecat în Africa începând din 2023, unii dintre ei fiind încă activi în sistem la momentul plecării. Articolul menționează inclusiv zboruri charter organizate din România către orașul Goma din Congo.

În 2025, autoritățile române au fost nevoite să organizeze inclusiv celule de criză pentru repatrierea unor mercenari români blocați în Congo după ofensiva rebelilor M23, conform stirileprotv.ro.

Europa Liberă a scris că peste 1.000 de români ar fi luptat în Congo din 2022 până în 2025, mulți dintre ei fiind plătiți cu aproximativ 5.000 de dolari lunar.

Horațiu Potra și-a construit conexiunile africane încă din anii 2000, când a activat în Republica Centrafricană și Congo ca instructor militar și contractor privat. Ulterior, acesta a fondat compania de securitate RALF-ROLE și a devenit cunoscut pentru recrutarea de români în misiuni armate din Africa.

În contextul actualei epidemii de Ebola din Congo, legătura României cu această zonă prin rețelele de mercenari nu poate fi ignorată, mai ales din cauza fluxului constant de persoane care au circulat între cele două țări în ultimii ani.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: