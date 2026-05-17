România a urcat pe podium la Eurovision 2026! Alexandra Căpitănescu a obținut locul 3 în marea finală de la Viena

Una dintre cele mai bune clasări ale României din ultimii ani la Eurovision.

România a reușit o performanță importantă la Eurovision Song Contest 2026, după ce reprezentanta țării noastre, Alexandra Căpitănescu, a obținut locul al treilea în marea finală desfășurată sâmbătă seara la Viena.

Artista a încheiat competiția cu 296 de puncte, reușind să readucă România pe podiumul Eurovision după o perioadă lungă în care rezultatele au fost mult sub așteptările fanilor concursului.

Bulgaria a câștigat competiția

Ediția din acest an a fost câștigată de Bulgaria, prin artista DARA și piesa „Bangaranga”, care a obținut 516 puncte. Pe locul al doilea s-a clasat Israelul, reprezentat de Noam Bettan, cu 343 de puncte.

Finala a avut loc la Viena

Marea finală Eurovision 2026 s-a desfășurat în Viena, unde au participat 25 de țări finaliste.

Clasarea pe podium a României este considerată una dintre cele mai importante performanțe ale țării noastre la Eurovision din ultimii ani și a generat reacții entuziaste în mediul online imediat după anunțarea voturilor. Conform tradiției Eurovision, concursul de anul viitor se va desfășura în Bulgaria.

