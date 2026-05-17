Florești Fest 2026 revine la finalul lunii mai. Patru zile de concerte, activități pentru copii și distracție în Parcul Poligon.

Organizatorii Florești Fest 2026 promit spectacole și surprize pentru întreaga comunitate.

| Foto: Facebook - Florești Memorabil

Florești Fest 2026 va avea loc în perioada 29 mai – 1 iunie, în Parcul Poligon din Florești, au anunțat organizatorii evenimentului.

Festivalul comunității revine și în acest an cu concerte live, activități pentru copii, ateliere și zone dedicate petrecerii timpului liber pentru toate vârstele.

„Așteptarea a luat sfârșit! Pe 29 mai ne revedem la Florești Fest 2026, sărbătoarea comunității!”, au transmis organizatorii de la Florești Memorabil pe pagina lor de Facebook.

Balonul cu aer cald revine și în acest an

Organizatorii spun că atât în Hambar, cât și în Parcul Poligon vor fi organizate ateliere pentru copii și activități speciale dedicate zilei de 1 iunie.

De asemenea, balonul cu aer cald, una dintre atracțiile edițiilor anterioare, va reveni și anul acesta, însă prezența lui va depinde de condițiile meteorologice.

Concerte și artiști anunțați în curând

Pe scena principală a festivalului vor urca mai mulți artiști și trupe, însă organizatorii nu au anunțat încă programul complet al concertelor.

„Pe Main Stage vor urca artiștii preferați, revenim curând cu detaliile despre program și surprizele pregătite”, au mai transmis aceștia.

Evenimentul va avea loc în Parcul Poligon din Florești și este deschis publicului larg.

