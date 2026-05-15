Banii de la Pilonul II de pensii vor putea fi investiți în industria de armament

Senatorii de la toate partidele au semnat depunerea unui proiect de lege care prevede ca banii de la Pilonul II de pensii să poată fi investiți în industraia de armament.

Este vorba despre un proiect de lege depus la Senat pentru completarea Legii nr. 411/2004.

Inițiativa legislativă stabilește că banii de la Pilonul II de pensii pot fi investiți în domeniul de armament.

„Administratorul investește activele din fonduri în (…) valori mobiliare emise de societăți care desfasoară activități din domeniul apărării, securității și industriei de armanent convențional, inclusiv activități cu dublă utilizare, cu respectarea regulilor prevăzute de prezenta lege și a limitelor de diversificare aplicabile”, se arată în proiectul de lege depus la Senat.

Este de așteptat ca această inițiativă legislativă să treacă, deaoarece a fost semnată de parlamentari din toate partidele.

Românii contribuie cu 25% din salariu la fondul public de pensii (Pilonul I), iar din acești 25%, 4,75% sunt direcționați automat către fondurile de pensii private (Pilonul II).

Reamimtim faptul că, Senatul României a adoptat tacit, miercuri, 4 februarie 2026, proiectul care prevede majorarea cotei de contribuție la Pilonul 2 de pensii la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027.

