Prognoza meteo pentru Cluj, nori și temperaturi de până la 21 de grade

Clujenii au parte vineri de o vreme predominant noroasă, cu șanse de ploaie pe parcursul zilei.

Foto: monitorulcj.ro

Temperaturile rămân însă plăcute pentru mijlocul lunii mai, cu maxime care vor ajunge în jurul valorii de 21 de grade Celsius.

Ziua de vineri începe la Cluj-Napoca cu temperaturi scăzute, de aproximativ 9 grade Celsius, în condițiile unui cer acoperit de nori și ale unei umidități ridicate, de aproape 80%.

Potrivit prognozelor meteo, vremea va rămâne instabilă pe parcursul zilei, iar șansele de precipitații sunt estimate la aproximativ 10%, existând posibilitatea unor ploi slabe și trecătoare în anumite intervale.

Maxime de 21 de grade și vânt slab

Meteorologii anunță că temperaturile vor crește treptat în orele amiezii, când maximele vor ajunge la aproximativ 20-21 de grade Celsius.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 5 km/h, ceea ce va menține o atmosferă răcoroasă, mai ales dimineața și seara.

Spre noapte, valorile termice vor coborî din nou spre 9-10 grade Celsius.

