Emil Boc: „Continuăm investițiile în educație!” Grădinița „Academia Piticilor” din Mănăștur a fost modernizată cu 1,8 milioane de euro.

Emil Boc a anunțat finalizarea lucrărilor de modernizare și dotare a Grădiniței „Academia Piticilor” din cartierul Mănăștur, investiție realizată cu fonduri europene și bani de la bugetul local.

252 de copii din cartierul Mănăștur vor beneficia de condiții moderne la Grădinița „Academia Piticilor”, după finalizarea unei investiții de aproximativ 1,8 milioane de euro realizată din fonduri europene și bani de la bugetul local. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

252 de copii din cartierul Mănăștur vor beneficia de condiții moderne la Grădinița „Academia Piticilor”, după finalizarea unei investiții de aproximativ 1,8 milioane de euro realizată din fonduri europene și bani de la bugetul local.

Primăria Cluj-Napoca a finalizat lucrările de modernizare și dotare a Grădiniței „Academia Piticilor” din cartierul Mănăștur, investiția ridicându-se la aproximativ 1,8 milioane de euro.

Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc, care a precizat că 252 de copii vor beneficia de condiții educaționale moderne în unitatea situată pe Aleea Tazlău.

„Continuăm investițiile în educație”, a transmis edilul.

Panouri fotovoltaice și sisteme inteligente pentru eficiență energetică

Potrivit administrației locale, proiectul a vizat renovarea energetică completă a clădirii. Au fost montate panouri fotovoltaice și panouri solare cu jaluzele automate, fiind înlocuite integral instalațiile electrice și sistemul de încălzire.

Totodată, în clădire au fost instalate sisteme inteligente pentru eficiență energetică, inclusiv senzori de temperatură.

Grădinița a fost adaptată și pentru persoane cu dizabilități

În cadrul lucrărilor au fost realizate și modificări pentru accesibilizarea spațiului destinat persoanelor cu dizabilități. Grădinița a fost dotată cu grup sanitar special și elevator mobil pentru acces.

Investiția a inclus și modernizarea spațiilor interioare și achiziționarea de dotări necesare desfășurării activităților educaționale pentru preșcolari.

„Investiția a inclus și dotarea grădiniței, astfel încât să asigurăm cele mai bune condiții pentru educația preșcolarilor”, a mai transmis Primăria Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: