Cum ar fi, de fapt, situaţia reală a lui Dan Petrescu: „Nu poate să preia echipa! E o prostie”

Şansele ca Daniel Pancu să rămână la CFR Cluj sunt tot mai mici, astfel că în spaţiul public s-au vehiculat primele nume care l-ar putea înlocui.

Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

După cum patronul Neluţu Varga a declarat recent, principala variantă de antrenor al CFR-ului va fi Dan Petrescu, asta dacă starea de sănătate i-ar permite.

Cu toate că omul de afaceri a declarat că s-a întâlnit cu Petrescu şi că acesta se simte mai bine, situaţia ar sta diferit în cazul fostului component al Generaţiei de Aur.

„Înţeleg că a fost pus în discuţie Dan Petrescu. Am nişte informaţii că Dan Petrescu e într-o situaţie de sănătate care necesită anumite lucruri. Nu e un om care să fie disponibil oricând, să poată să preia o echipă. Nu vă spun toate informaţiile pe care le am, nu e în regulă. Din ce am auzit, nu cred că poate să preia echipa.

Nici nu cred că e interesant de vehiculat numele lui în condiţiile astea. Nu putem să comentăm: `Da, Dan Petrescu ar putea să vină` şi noi să ştim situaţia lui reală. Atunci e o prostie, e ceva... Nu e bine, nu e moral. E absolut greşit, când ştii că un om nu e disponibil pentru aşa ceva”, a spus jurnalistul Radu Naum, potrivit Digi Sport.

