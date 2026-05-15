Sibianca acuzată că și-a ucis mama pentru moștenire a fost găsită moartă în celulă!

Femeia de 38 de ani, arestată preventiv pentru omor calificat, a fost găsită fără viață în arestul IPJ Alba. Procurorii susțin că principala ipoteză este sinuciderea.

Cazul care a șocat comunitatea din Sibiu ia o nouă turnură dramatică. Amiana Păştină, femeia din Sibiu aflată în arest preventiv sub acuzația că și-ar fi ucis mama cu sânge rece în vara anului trecut, a fost găsită fără suflare în celulă, conform Agerpres.ro.

Anunțul a fost făcut vineri de reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Potrivit prim-procurorului adjunct Simion Dan-Octavian, principala ipoteză luată în calcul este sinuciderea, însă cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma expertizelor medico-legale.

Suspecta, în vârstă de 38 de ani, fusese transferată în arestul din Alba Iulia deoarece centrul de reținere din Sibiu se află în renovare.

Acuzații extrem de grave în dosarul de omor

Femeia era cercetată pentru omor calificat, procurorii susținând că și-ar fi ucis mama pentru a intra în posesia bunurilor și moștenirii acesteia. Victima, o contabilă cunoscută din Sibiu, ar fi fost omorâtă în vara anului 2024, într-un plan pe care anchetatorii îl descriu drept atent pregătit.

Potrivit procurorilor, fiica victimei nu ar fi acționat singură. În dosar este cercetată și o asistentă medicală de 46 de ani, despre care anchetatorii afirmă că ar fi avut un rol important în punerea în aplicare a planului criminal.

Sedative în ceai și injecții letale

Conform probelor din anchetă, asistenta medicală ar fi procurat substanțe sedative care i-au fost administrate victimei într-un ceai consumat în propria locuință.

Anchetatorii susțin că femeia ar fi fost ulterior injectată cu substanțe medicamentoase, iar în final ar fi fost asfixiată cu o pernă. Potrivit procurorilor, după moartea victimei, bunurile acesteia ar fi fost valorificate, iar fiica s-ar fi mutat ulterior în Dubai.

Ancheta continuă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a transmis că cercetările continuă atât în ceea ce privește moartea suspectei din arest, cât și dosarul de omor calificat deschis în cazul uciderii femeii din Sibiu.

