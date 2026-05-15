Cristiano Bergodi, mesaj după finala pierdută: „Nu cedăm niciun milimetru. Mergem în Bănie pentru un rezultat pozitiv!”

Antrenorul Cristiano Bergodi a transmis un mesaj puternic după ce FC Universitatea Cluj a pierdut finala Cupei României la loviturile de departajare în fața Universitatății Craiova.

Bergodi nu renunță la lupta pentru titlu

După finala dramatică disputată la Stadionul Municipal Sibiu, pierdută la penalty-uri de „studenți”, Cristiano Bergodi a făcut o analiză a partidei și a vorbit despre următorul duel cu Universitatea Craiova, programat în campionat.

Tehnicianul italian și-a încurajat jucătorii după înfrângerea de la Sibiu și a anunțat că echipa merge în Bănie cu obiectivul de a obține un rezultat pozitiv în următoarea etapă din Superligă.

Antrenorul clujenilor a considerat că meciul a fost unul echilibrat și tacticizat, în care ambele echipe au avut momente bune.

„A fost un meci tacticizat, ei au avut mai mult controlul, dar și noi am avut ocazia aceasta în prelungiri, cu Mendy în fața porții. Păcat, dacă ajunge cu jumătate de secundă mai devreme acolo… Dar în general se poate spune că a fost un meci bun din partea noastră”, a declarat Bergodi.

Bergodi l-a încurajat pe Iulian Cristea după penalty-ul ratat

Tehnicianul italian a vorbit și despre seria loviturilor de departajare și despre sprijinul oferit de suporteri pentru Iulian Cristea, unul dintre jucătorii afectați de finalul dramatic al partidei.

„Penalty-uri au ratat jucători de un nivel mare și asta se poate întâmpla. E păcat, dar am văzut că și suporterii i-au scandat numele. Mergem înainte, repet, e o dezamăgire sportivă acest rezultat, dar ce putem face?”, a spus antrenorul lui „U” Cluj.

Cristiano Bergodi a subliniat că echipa trebuie să își păstreze moralul ridicat înaintea confruntării decisive din campionat.

„Nu cedăm deloc”. U Cluj merge în Bănie pentru titlu

Întrebat despre duelul de duminică de pe stadionul Ion Oblemenco, antrenorul italian a transmis că echipa sa nu renunță la lupta pentru primele locuri.

„E normal că vom ajunge acolo într-un vulcan, adică „Oblemenco” va fi un stadion arhiplin, dar noi încercăm să facem un meci bun și să luăm punct sau puncte. Campionatul se poate prelungi încă o săptămână. Echipa va da totul, nu cedăm deloc”, a declarat Bergodi.

Antrenorul clujenilor a ținut să amintească și parcursul excelent avut de echipă în acest sezon.

„De unde am pornit, să ajungem în finala Cupei și să ne luptăm pentru locurile 1-2, e un sezon extraordinar, probabil cel mai bun din istoria acestui club”, a afirmat tehnicianul italian.

Mesaj pentru suporteri după finala de la Sibiu

Cristiano Bergodi a lăudat atmosfera creată de fanii clujeni la Sibiu și le-a mulțumit pentru susținerea oferită echipei chiar și după înfrângerea din finală.

„Le mulțumim suporterilor că au venit cu noi. Au vrut să-și îndeplinească un vis, dar asta nu s-a întâmplat. Mi-a plăcut și cum s-au comportat suporterii la final, ne-au aplaudat și au aplaudat jucătorii”, a mai declarat antrenorul Universității Cluj.

