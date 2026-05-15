Bolojan „trimite la coadă la ANAF” persoanele cu venituri din drepturi de autor. Scriitorul Mircea Platon cere anularea obligației e-Factura!

Scriitorul Mircea Platon critică dur noile măsuri fiscale care urmează să intre în vigoare de la 1 iunie 2026 și solicită viitorului Guvern să elimine obligația emiterii facturilor electronice pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de autor.

Scriitorii și artiștii care încasează bani din drepturi de autor ar putea fi obligați, de la 1 iunie 2026, să emită facturi electronice prin sistemul ANAF. Scriitorul Mircea Platon critică dur măsura și îi cere viitorului guvern să elimine obligația e-Factura pentru activitățile culturale și intelectuale.

Autorul susține că măsura introdusă prin actele normative recente transformă scriitorii, artiștii și alți creatori în „prestatori de servicii”, obligați să intre într-un sistem birocratic și digitalizat excesiv, prin platforma ANAF e-Factura.

„Sunt scriitor, nu prestator de servicii. Nu pot să mi-l închipui pe vreun scriitor român din trecut emițând e-facturi”, a transmis Mircea Platon într-o postare publică, în care atacă măsurile promovate de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan.

Scriitorul consideră că obligația nu are o justificare fiscală reală, în condițiile în care veniturile din drepturi de autor sunt deja declarate și impozitate. În opinia sa, noile reguli reprezintă „o împingere în țarcul digital” și o povară suplimentară pentru persoanele care trăiesc din activități culturale și intelectuale.

„E obligatoriu să dai bani și timp și demnitate pentru a primi răsplata muncii tale”, mai afirmă acesta, cerând anularea OUG 89/2025 și OUG 6/2026 înainte de termenul-limită stabilit pentru 1 iunie.

„Nu vor mai exista scriitori români”

În mesajul publicat online, Mircea Platon vorbește despre efectele pe care le-ar avea noile obligații fiscale asupra mediului cultural din România și acuză statul că tratează creatorii ca pe niște furnizori de servicii comerciale.

„Sunt scriitor, nu prestator de servicii. Nu pot să mi-l închipui pe vreun scriitor român din trecut emițând e-facturi. Nu pot să îmi închipui nici vreun scriitor român din viitor emițând e-facturi. Dacă acest abuz bolojenist va persista chiar și după înmormântarea defunctei guvernări, e clar că nu vor mai exista scriitori români pentru că România se descompune bucată cu bucată”, a scris acesta.

Cine este obligat să emită e-Facturi de la 1 iunie

Potrivit noilor reglementări fiscale, persoanele fizice care desfășoară activități independente sau obțin venituri din drepturi de autor vor trebui să emită facturi electronice prin sistemul ANAF pentru relațiile comerciale B2B.

Cei vizați trebuie să se înscrie în sistemul RO e-Factura, să utilizeze semnătură electronică și să transmită documentele fiscale în format electronic, conform noilor cerințe impuse de autorități.

Nerespectarea obligațiilor poate atrage amenzi care ajung până la 10.000 de lei, în funcție de categoria contribuabilului și de abaterile constatate de ANAF.

Criticile privind birocratizarea excesivă a activităților culturale au început să apară încă din momentul publicării actelor normative, mai ales din partea celor care activează în domeniul artistic și editorial.

