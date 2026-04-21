Castelul Bánffy din Răscruci, distins cu Premiul European pentru Patrimoniu

Castelul Bánffy din Răscruci este singurul proiect din România distins cu Premiul European pentru Patrimoniu – Europa Nostra 2026. De altfel, clujenii și iubitorii de artă și patrimoniu sunt îndemnați să voteze pentru ca obiectivul din Răscruci să obțină inclusiv Premiul publicului.

Castelul Bánffy din Răscruci, singurul proiect din România distins cu premiul european pentru patrimoniu Europa Nostra|Foto: Consiliul Județean Cluj

Iubitorii acestei perle arhitecturale restaurate de Consiliul Județean Cluj sunt îndemnați să voteze Premiul Publicului.

Castelul Bánffy din Răscruci, distins cu Premiul European pentru Patrimoniu

Consiliul Județean Cluj a fost înștiințat de Comisia Europeană și de Europa Nostra că proiectul de restaurare a Castelului Bánffy din Răscruci a primit Premiul European pentru Patrimoniu 2026.

Castelul Bánffy din Răscruci, singurul proiect din România distins cu premiul european pentru patrimoniu Europa Nostra|Foto: Consiliul Județean Cluj

Castelul Bánffy din Răscruci, obiectiv de patrimoniu aflat în proprietatea administrației județene clujene, a pus România pe harta marilor reușite europene, fiind singurul proiect din România distins cu Premiul European pentru Patrimoniu 2026.

Astfel, județul Cluj a primit această distincție dintr-un număr total de 261 de aplicații eligibile, depuse de 40 de țări europene.

Juriul competiției, format din experți renumiți în patrimoniu, a apreciat în mod deosebit felul în care Consiliul Județean a reușit să implementeze proiectul de restaurare, conservare și punere în valoare a acestui edificiu:

„Proiectul [...] demonstrează cum un domeniu aristocratic neglijat poate fi reintegrat în viața contemporană a comunității. Abordarea sa integrată a restaurat clădirea, grădinile și peisajul ca un ansamblu coerent, încurajând în același timp administrarea pe termen lung, dezvoltarea competențelor și o implicare locală puternică într-un context rural”.

Vot pentru Premiul Publicului

Odată cu obținerea acestui important premiu european, singurul primit de România în cadrul ediției 2026 a competiției, Consiliul Județean Cluj îndeamnă susținătorii și pasionații de patrimoniu să voteze pentru ca obiectivul din Răscruci să obțină inclusiv Premiul Publicului: „Încurajez toți cetățenii, iubitorii de artă și patrimoniu, precum și vizitatorii care au trecut pragul acestei perle arhitecturale sau care, din varii motive, nu au reușit până acum, să voteze acest proiect!

Clujenii și iubitorii de artă și patrimoniu sunt îndemnați să voteze pentru ca obiectivul din Răscruci să obțină inclusiv Premiul publicului|Foto: Consiliul Județean Cluj

Clujul și România au nevoie de recunoaștere internațională pentru efortul depus în restaurarea unui obiectiv de patrimoniu unic, de o valoare istorică inestimabilă. Sunt foarte încrezător că acest castel, căruia i-am redat strălucirea de odinioară în urma implementării unui proiect în valoare de 11,5 milioane de euro, va reuși să câștige ambele premii conferite de Comisia Europeană.

Haideți să ducem mai departe această poveste de succes și să arătăm Europei ce înseamnă implicarea noastră, votând pentru a câștiga și Premiul Publicului”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Castelul Bánffy din Răscruci

Castelul Bánffy din Răscruci este un monument istoric de categorie A ce joacă un rol important în viața comunității locale și județene, prin organizarea de evenimente culturale, științifice, educative și de divertisment, precum vernisaje, vizite de grup și tururi ghidate, proiecții de film, ședințe foto, precum și diferite evenimente private și profesionale.

Proiectul de restaurare a Castelului Banffy a fost derulat de Consiliul Județean Cluj în urma accesării unei finanțări europene, la care s-au adăugat fonduri consistente alocate din bugetul propriu al forului administrativ clujean.

