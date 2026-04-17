Clujenii, invitați GRATUIT de 1 mai la picnic la Castelul Bánffy din Răscruci. Locurile sunt limitate.

Cu mic cu mare, de 1 mai 2026, clujenii sunt invitați să participe la un picnic nobil la Castelul Bánffy din Răscruci.

Clujenii, invitați de 1 mai 2026 la Castelul Bánffy din Răscruci | Foto: Consiliul Județean Cluj

Evenimentul ce va avea loc în data de 1 mai 2026 - Ziua Internațională a Muncii, constă într-un picnic comun (fiecare își „construiește” propriul picnic, cu bucate și păturici aduse de acasă) în parcul castelului, între orele 10.00 și 18.00, la care se adaugă câteva condimente precum momente muzicală, discuții nobile sau vizita ghidată a castelului, potrivit Consiliului Județean (CJ) Cluj.

Programul zilei de 1 mai 2026 la Castelul Bánffy din Răscruci

10.00 -18.00 - Build your own picnic (produsele/păturică pentru picnic trebuie aduse, va fi asigurat doar locul în parcul castelului). În castel și în parc apa este potabilă, puteți aduce recipiente și să vă serviți cu apă .

. 11.00 - Vizită ghidată în limba română (în castel)

11.30 - Moment muzical 1 asigurat de elevii Colegiului Sigismund Toduță Cluj-Napoca (pian) - în salonul nobil de la etajul castelului, în timp ce puteți vizita expoziția „Sfârșitul dezghețului” a Universității de Artă și Design

14.00 - Vizită ghidată în limba maghiară (în castel)

14.30 - Moment muzical 2 asigurat de Tony Szilágyi - pian - în salonul nobil de la etajul castelului, în timp ce puteți vizita expoziția „Sfârșitul dezghețului” a Universității de Artă și Design (UAD) Cluj-Napoca

16.00 - Discuții nobile (în crama castelului, cu invitați speciali din familii nobile - Győző Ugron: Centrul de Cercetare a Familiilor Istorice; Béla Haller: președintele Fundației Castellum și alții)

Participare gratuită, inclusiv cu animale. Locuri limitate

Participarea la activitățile evenimentului este gratuită.

La eveniment sunt bineveniți și membrii patrupezi ai familiei, cu acces doar în parc, însoțiți și supravegheați de familie pe toată durata evenimentului.

Locurile sunt limitate, înscrierea se face prin completarea formularului: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSclgmHS7rCtoK.../viewform

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

