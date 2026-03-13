Castelul Banffy din Răscruci, obiectiv emblematic al Transilvaniei, a intrat în cursa pentru destinația anului 2026

Castelul Banffy din Răscruci, obiectiv emblematic al Transilvaniei, a fost nominalizat în competiția „Destinația anului 2026”.

Castelul Banffy din Răscruci, obiectiv emblematic al Transilvaniei, în cursa pentru destinația anului 2026|Foto: monitorulcj.ro

Castelul Banffy din Răscruci, obiectiv emblematic al Transilvaniei aflat în proprietatea și administrarea Consiliului Județean Cluj, destinație culturală, turistică și de agrement pentru mii de vizitatori, a fost nominalizat în competiția națională „Destinația anului 2026”.

Castelul Banffy din Răscruci, obiectiv emblematic al Transilvaniei, în cursa pentru destinația anului 2026|Foto: Consiliul Județean Cluj

Castelul din localitatea clujeană Răscruci, înscris în cea mai importantă competiție pentru destinații turistice din România, a fost nominalizat la categoria Sanctuare ale Istoriei – obiective de patrimoniu istoric și spiritual ce pun în valoare arhitectura, tradițiile și moștenirea trecutului.

Castelul Banffy din Răscruci, obiectiv emblematic al Transilvaniei, în cursa pentru destinația anului 2026

Ultima etapă, programată pentru luna aprilie, va include selecția destinațiilor finaliste și desemnarea câștigătorilor. Destinațiile finaliste vor fi supuse votului publicului, votului juriului dar și unui sondaj cu reprezentativitate națională.

Redeschis în urmă cu mai bine de doi ani, Castelul Bánffy din Răscruci și-a recăpătat strălucirea în urma unui amplu proiect de restaurare și conservare în valoare de 11,5 milioane de euro.

Proiectul de restaurare a Castelului Banffy a fost derulat de Consiliul Județean Cluj în urma accesării unei finanțări europene, la care s-au adăugat fonduri consistente alocate din bugetul propriu al forului administrativ clujean.

Castelul Bánffy din Răscruci este un monument istoric de categorie A ce joacă un rol important în viața comunității locale și județene, prin organizarea de evenimente culturale, științifice, educative și de divertisment, precum vernisaje, vizite de grup și tururi ghidate, proiecții de film, ședințe foto, precum și diferite evenimente private și profesionale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: