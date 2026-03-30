Licitația pentru trenurile metropolitane Cluj, publicată. Proiectul avasează.

A fost publicat anunțul de licitație publică pentru achiziția de material rulant pentru proiectul trenului metropolitan Cluj.

A fost lansată licitația pentru materialul rulant pentru trenul metropolitan Cluj

A fost publicat anunțul de licitație pentru „Achiziția de rame electrice pentru transportul metropolitan de călători și achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri aferente obiectivului de investiție TREN METROPOLITAN CLUJ”, astăzi, luni, 30 martie 2026, în SICAP - e-licitație.ro (fostul SEAP - Sistemul Electronic de Achiziții Publice).

Acum, proiectul trenului metropolitan din Cluj a intrat într-o etapă decisivă și a trecut la faza de implementare.

Săptămâna trecută, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că după finalizarea procedurii, proiectul va intra în etapa concretă de operare și va transforma infrastructura construită într-un serviciu public modern, la stadarde europene.

Investiția prevede achiziția a minimum 5 trenuri electrice moderne, cu posibilitatea extinderii la 7 unități, precum și servicii de mentenanță pe termen lung, de până la 30 de ani.

Fiecare tren va avea o capacitate de minimum 420 de pasageri și vor oferi condiții moderne:

accesibilitate completă pentru persoanele cu mobilitate redusă

spații dedicate bicicletelor

standarde ridicate de siguranță și confort

Până la 620 milioane de lei pentru trenurile electrice din zona metropolitană Cluj

Valoarea estimata a achiziției:

valorile estimate pentru achiziția de 5 rame electrice, cu opțiunea de suplimentare cu maximum 2 rame electrice, precum și pentru serviciile de mentenanță și reparații necesare funcționării acestora pentru perioada de 15 ani cu posibilitatea de suplimentare cu încă 15 ani, sunt cuprinse între 334.250.000 lei și 622.300.000 lei fără TVA din care:

224.000.000 lei fără TVA – achiziție 5 rame electrice;

110.250.000 lei fără TVA – mentenanță și reparații necesare pentru funcționarea a 5 rame electrice pentru o perioadă de 15 ani;

110.250.000 lei fără TVA – pentru posibilitatea extinderii mentenanței și reparațiilor necesare pentru funcționarea a 5 rame electrice pentru o perioadă de încă 15 ani.

89.600.000 lei fără TVA – pentru opțiunea de suplimentare cu achiziția a 2 rame electrice;

44.100.000 lei fără TVA – mentenanță și reparații necesare pentru funcționarea a 2 rame electrice achiziționate suplimentar pentru o perioadă de 15 ani;

44.100.000 lei fără TVA – pentru posibilitatea extinderii mentenanței și reparațiilor necesare pentru funcționarea a 2 rame electrice achiziționate suplimentar pentru o perioadă de încă 15 ani.

28 mai 2026, ora 15.00 este termenul de depunere a ofertelor pentru companiile interesate să participe la această licitație.

Proiectul trenului metropolitan Cluj avansează

„În paralel, proiectul avansează și pe celelalte componente: licitația pentru execuția infrastructurii este în evaluare, iar serviciile de supervizare au fost deja atribuite. În ceea ce privește stațiile intermediare, acestea se află în etapa finală, urmând ca în maximum două săptămâni să fie desemnat câștigătorul”, a mai spus Emil Boc, marți, 24 martie 2026.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, de bugetul de stat și din contribuții locale, într-un parteneriat extins la nivel metropolitan.

Impactul proiectului este unul major și pe termen lung. Trenul metropolitan va oferi o alternativă reală la transportul cu mașina și va reduce traficul și presiunea asupra infrastructurii rutiere din jurul Clujului. În același timp, va susține dezvoltarea economică a localităților din jur și va crește calitatea locuirii în afara orașului.

Trenul metropolitan va deservi un traseu de aproximativ 49 de kilometri și va conecta municipiul Cluj-Napoca cu localitățile din zona metropolitană: Apahida, Baciu, Jucu, Bonțida și Gârbău. Scopul este integrarea acestor zone într-un sistem de transport rapid, eficient și sustenabil.

Proiectul trenului metropolitan Cluj vizează realizarea infrastructurii feroviare, rutiere și pietonale, și include patru pasaje subterane pietonale, cu un punct intermodal în zona Aeroportului (stațiile Piața 1 Mai, Fabricii de Zahăr, IRA și Aeroportul Internațional „Avram lancu”).

În plus, pe traseul trenului metropolitan vor fi realizate opt parcări auto (stațiile Gârbău, Rădaia, Hoia, Dezmir, Apahida, Câmpenești, Jucu de Jos, Bonțida).

Lucrări complexe pentru modernizarea infrastructurii feroviare

Intervențiile prevăzute în cadrul proiectului vizează reabilitarea suprastructurii liniilor CF 300 și 412.

Printre lucrările planificate se numără:

înlocuirea șinelor și traverselor uzate

modernizarea aparatelor de cale

consolidarea terasamentului

îmbunătățirea instalațiilor tehnice

De asemenea, vor fi realizate lucrări asupra schimbătoarelor de cale, trecerilor la nivel și sistemelor de siguranță, inclusiv montarea unor componente esențiale precum inductorii de autostop.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: