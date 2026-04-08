Oficial. Funcționarii din Primărie vor avea salarii reduse în urma reformei din administrație.

Toți angajații din Primăria Cluj-Napoca vor avea salariile diminuate cu 176 de lei ca urmare a tăierilor promovate de Guvernul Bolojan.

Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

„Noi trebuie să avem maxim 850 de angajați. A trebuit să luăm o decizie în baza legii. De la 1 iulie, să dăm afară 24 de oameni. Astăzi, după ce am redus toate posturile vacante, am rămas la 874 de posturi.

Am fost nevoiți să optăm: să vă propunem concedierea a 24 de persoane sau diminuarea, de la 1 iulie, a salariilor cu 176 de lei”, a declarat, miercuri, primarul Emil Boc în deschiderea ședinței de Consiliu Local.

Astfel, salariile funcționarilor din Primăria Cluj-Napoca vor fi diminuate cu 176 de lei, măsură pentru care a optat cea mai mare parte a angajaților, astfel încât oamenii să nu fie dați afară ca urmare a tăierilor din administrație promovate de Guvernul Bolojan.

Proiectul a trecut cu 19 voturi pentru și 5 abțineri.

În contextul reformei administrative, administrația locală a Clujului a optat pentru varianta alternativă și temporară prevăzută de OUG nr. 7/2026, care prevede reducerea cu 10% a fondului de salarii, măsură ce va intra în vigoare de la 1 iulie.

„Cele două opțiuni le-am avut pe masa înainte de a veni în fața Consiliului Local. În urma unui proces transparent de consultare, votul a fost în proporție de 69% pentru reducerea cu 176 de lei a salariilor, de la 1 iulie”, a explicat primarul Emil Boc în ședința de Consiliu Local.

„Nu e o măsură care să mă bucure, dar înțeleg constrâgerile pe care le avem”, a mai adăugat primarul Emil Boc.

Tensiuni în Consiliul Local

Discuțiile din ședință nu au fost lipsite de tensiuni. USR a cerut explicații primarului Emil Boc în contextul măsurilor promovate.

Primarul Clujului a arătat, la rândul său, că demagogia nu-și are locul la masa Consiliului Local: USR este parte a acordului de guvernare, iar tăierile aplicate de Guvernul Bolojan au fost susținute la nivel central de partenerii din coaliție de la USR. La nivel local însă, USR Cluj încearcă să capitalizeze momentele dificile pentru a aduna like-uri pe Facebook.

„În ceea ce privește afirmația dumneavoastră potrivit căreia ce facem este o expresie, și citez «a unei lipse de viziune a factorului politic», înseamnă că vă faceți o autocritică și vă felicit pentru asta. Da, USR-ul este parte a acestui demers, nu este din cer. USR a susținut și în Guvern, și în Parlament toate aceste măsuri. Deci, dacă este o lipsă de viziune, este și a partidului pe care îl reprezentați. Autocritica este binevenită, dar arată din nou dublul limbaj demagogic: unul responsabil la București, altul populist, pentru like-uri, la Cluj”, a transmis edilul Emil Boc.

Boc a semnalat „neseriozitatea” USR-ului.

„Nu este un partid pe care poți conta. Cum poți să fii responsabil la București și demagog la Cluj?!”, a adăugat Emil Boc.

Diminuarea salariilor angajaților din Primărie va aduce o economie modestă la buget de aproximativ 350.000 de euro pe an.

