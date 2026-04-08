Autobuzul M21 va circula pe traseu deviat. Circulația rutieră, închisă temporar pe o stradă din Florești.

Primăria Florești a anunțat închiderea temporară a circulației rutiere pe o stradă din comună și devierea traseului pentru autobuzul M21.

Linia M21 va fi deviată temporar

„Vă informăm că, în data de 8 aprilie 2026, în intervalul orar 08.30 - 15.00, circulația rutieră va fi închisă temporar pe strada Crizantemelor din Florești”, a anunțat Primăria comunei Florești, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Strădă închisă temporar în Florești

Potrivi sursei citate, măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de remediere a unei avarii la rețeaua de alimentare cu apă potabilă, realizate de către Compania de Apă Someș S.A.

„Lucrările vor fi semnalizate corespunzător, conform normelor în vigoare. Vă rugăm să utilizați rute alternative și să acordați atenție semnalizării din zonă”, a mai transmis Primăria.

Traseu deviat temporar pentru linia M21

Totodată, Primăria comunei Florești a anunțat și devierea temporară a traseului pentru linia M21.

„În vederea continuării lucrărilor de reparații la infrastructura rutieră (asfaltare carosabil – strat de uzură), pe strada Cetății 2, în data de 09.04.2026, în intervalul orar 09.00 - 14.00, linia M21 va fi deviată temporar. Vă rugăm să aveți în vedere această modificare și să vă planificați deplasările în consecință”, a mai precizat Primăria Florești.

CITEȘTE ȘI: