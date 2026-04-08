CTP Cluj-Napoca - Anunț orare de circulatie cu ocazia meciului de fotbal FC CFR 1907 Cluj - FC DINAMO 1948 București

Cu prilejul meciului de fotbal FC CFR 1907 Cluj - FC DINAMO 1948 București, care se va desfășura în data de 12 aprilie, de la ora 21:00, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” vor fi prelungite orarele de circulație până la ora 23:45, pentru facilitarea deplasarii spre domiciliu a spectatorilor, pe următoarele linii de transport:

Troleibuze: linia 3 (stația Cloșca) și 4 (stația Central);

Autobuze: liniile 9 și 35 (stația Cloșca și stația Central);

Tramvaie: linia 101 (stația Horea) și linia 102L (stația Facultatea de Litere).

De asemenea, reamintim călătorilor că pot utiliza și transportul de noapte, respectiv liniile 5 N (Traian Vuia – P-ța Gării), 25 N (Unirii – Bucium) și 54 N (Zorilor – Grigorescu) ale căror programe de circulație pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.