Pentru prima oară în România, Foster + Partners aduce la Iași, în parteneriat cu IULIUS, expoziția Future Proof, 60 de ani de arhitectură (P)

Fundația IULIUS a inaugurat ieri seară, în cadrul unui vernisaj la Palatul Culturii din Iași, expoziția „Future Proof” semnată de Foster + Partners, unul dintre cele mai importante birouri de arhitectură din lume, fondat de Norman Foster. Lucrările biroului britanic sunt prezentate pentru prima dată publicului din România.

Future Proof

Prima expoziție în România a lucrărilor semnate de Foster + Partners include 30 de machete ale unor proiecte emblematice, de la Apple Park la Trafalgar Square, masterplanuri pentru orașe întregi, ba chiar și un habitat modular pentru planeta Marte

Expoziția „Future Proof” poate fi vizitată între 7 aprilie și 3 mai 2026, la Palatul Culturii din Iași

IULIUS colaborează cu Foster + Partners în două proiecte transformatoare pentru România: remodelarea ansamblului mixt Palas, în vecinătatea Palatului Culturii din Iași, respectiv reconversia a 38 de hectare de teren industrial în centrul Constanței

Expoziția „Future Proof” precedă prima ediție a TILIA – Summitul Orașelor din România

Stefan Behling, Head of Studio, Foster + Partners, a declarat: „Tematicile pe care le explorăm în această expoziție oglindesc valorile fundamentale care stau la baza filosofiei noastre de proiectare: învățăm din trecut pentru a face față provocărilor viitorului, consolidăm conexiunile dintre oameni și locuri, respectiv promovăm inovația pentru a stimula performanța. Investiția în viitorul durabil al orașelor noastre a constituit dintotdeauna o parte integrantă a modului nostru de lucru”.

„Expoziția Future Proof ne pune în lumină abordarea, care a fost dintotdeauna definită de un angajament orientat spre viitor față de inovație și proiectare responsabilă”, a declarat Maximilian Zielinski, Senior Partner, Foster + Partners.

Expoziția reunește 30 de machete la scară și fotografii ale unor proiecte de referință, realizate de-a lungul a șase decenii de activitate a firmei Foster + Partners pe șase continente. Lucrările nu sunt organizate cronologic, ci tematic, fiecare secțiune explorând o dimensiune distinctă a filosofiei de proiectare a biroului.

Trecut - Viitor reunește proiecte în care arhitectura contemporană dialoghează cu structuri istorice de importanță civică: reconversia Reichstag-ului din Berlin în noul sediu al Parlamentului german, acoperișul de sticlă al Great Court de la British Museum (Londra), Hearst Tower (New York), Château Margaux Winery (Bordeaux) sau Musée Narbo Via (Narbonne). Tema centrală: reciclarea unei clădiri existente poate fi mult mai sustenabilă decât construirea uneia noi de la zero.

Locuri de Viitor prezintă intervenții la scară urbană, prin masterplanuri și proiecte în spațiul public, ilustrând modul în care infrastructura, energia și spațiile verzi pot crea comunități reziliente: Masdar City (Abu Dhabi), Trafalgar Square (Londra), Apple Park (Cupertino), sediul Bloomberg (Londra) sau Torre de Collserola (Barcelona).

Performanță de Viitor explorează inovația structurală, de la sediul Commerzbank (Frankfurt) - prima clădire ecologică de tip zgârie-nori din lume, până la Hongkong and Shanghai Bank (Hong Kong) care a reinventat tipologia clădirilor-turn de birouri.

Arhitectura Spațială închide expoziția cu proiecte care privesc dincolo de Terra: un habitat modular pentru planeta Marte, realizat în parteneriat cu NASA, respectiv cercetări în imprimarea 3D pentru construcții selenare — direcții care generează astăzi soluții concrete pentru construcții terestre sustenabile.

Expoziția este deschisă publicului larg în perioada 7 aprilie – 3 mai 2026, la Palatul Culturii din Iași, în Holul de Onoare şi Sala Henri Coandă.

Prezența Foster + Partners la Iași se înscrie într-un parteneriat strategic de lungă durată cu IULIUS. Compania colaborează cu biroul global de arhitectură în cadrul a două proiecte transformatoare pentru România: remodelarea ansamblului mixt Palas Iaşi, din imediata vecinătate a Palatului Culturii, respectiv masterplanul pentru reconversia urbană a 38 de hectare ale unei foste platforme industriale din zona centrală a Constanței, acesta din urmă fiind unul dintre cele mai ambițioase proiecte de regenerare urbană din Europa.

„Aducerea expoziției Foster + Partners la Iași nu este doar un gest simbolic, ci o afirmație despre ceea ce credem că pot fi orașele noastre. Arhitectura de cea mai înaltă calitate nu trebuie să fie un privilegiu cuvenit doar metropolelor occidentale. Poate fi, de asemenea, și privilegiul nostru, putând remodela felul în care trăim, muncim și ne raportăm la spațiul public. Această premieră pentru România ne reconfirmă că unele visuri par imposibile până când echipele potrivite le transformă în realitate, dar și că în spatele oricărui proiect se află, mai presus de orice, oamenii. Arhitectura poate reconstrui o piațetă, dar numai oamenii pot reclădi încrederea”, a declarat Iulian Dascălu, Preşedintele companiei IULIUS.

În cadrul summitului TILIA – Today’s Ideas and Leadership In Action, expoziția va fi completată de un masterclass susținut de echipa Foster + Partners, unde arhitecți, urbaniști și factori decizionali deopotrivă vor avea șansa unui dialog direct despre aplicarea acestor principii în proiecte concrete. Agenda completă este disponibilă pe site-ul oficial TILIA–Summitul Orașelor din România.

La prima ediție a TILIA – Summitul Orașelor din România, eveniment găzduit la Iași în perioada 23-24 aprilie 2026, sunt așteptați peste 300 de participanți (primari, arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile) pentru a discuta despre soluții concrete pentru dezvoltarea orașelor din România.

Despre TILIA – Today's Ideas and Leadership In Action

TILIA – Today’s Ideas and Leadership In Action, Summitul Orașelor din România este o inițiativă dezvoltată de compania IULIUS, prin Fundația IULIUS, dedicată soluțiilor concrete pentru dezvoltarea orașelor din România.

TILIA este concepută ca un demers anual, care reunește administrații publice, investitori, instituții financiare, arhitecți, mediul academic și societatea civilă într-un cadru bazat pe dialog și colaborare și axat pe implementare.

TILIA își propune să devină un etalon pentru colaborarea între actorii implicați în dezvoltarea urbană din România.

Despre Foster + Partners

Foster + Partners este un studio global de arhitectură, urbanism și proiectare, cu rădăcini profunde în sustenabilitate, fondat acum mai bine de cincizeci de ani, în 1967, de către Norman Foster. De atunci, el și echipa formată în jurul lui au înființat un birou internațional cu reputație de talie mondială pentru design atent și inovator, funcționând ca un studio de sine stătător, caracterizat de diversitate etnică și culturală deopotrivă. Studioul integrează competențele de arhitectură cu cele de inginerie structurală și de mediu, urbanism, design interior și industrial, și multe altele, într-un mediu de lucru colegial, asemănător unei universități compacte. Această diversitate de competențe ne permite să abordăm o gamă largă de proiecte, în special cele de complexitate și anvergură considerabile.

Despre Fundația IULIUS

Fundația IULIUS reprezintă inițiativa prin care compania IULIUS susține dezvoltarea sustenabilă a comunităților, prin proiecte dedicate educației, protecției mediului și creșterii calității vieții urbane, contribuind la orașe mai bine conectate la nevoile oamenilor.

DESPRE IULIUS

Compania IULIUS este un dezvoltator și operator imobiliar specializat în proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul imobiliar și cu prezență în patru mari orașe din țară (Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava).

Portofoliul companiei cuprinde peste 320.000 mp de retail, în două proiecte mixed-use de regenerare urbană (Palas Iași și Iulius Town Timișoara), rețeaua națională de shopping mall-uri regionale (Iulius Mall – Iași, Cluj-Napoca și Suceava) și proiectele Family Market din Iași (Miroslava și Bucium). Proiectele sunt lidere de piață la nivel regional și înregistrează anual peste 73 de milioane de vizite.

Compania IULIUS s-a impus drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații de birouri clasa A, construind, sub brandul național United Business Center, poluri regionale de business și comunități creative multinaționale în trei centre universitare importante ale României – Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. În total, portofoliul include 15 clădiri verzi, cu o suprafață totală de peste 240.000 mp, în care sunt prezente peste 140 de companii și unde lucrează peste 29.000 de angajați.

Proiectele IULIUS sunt concepte sustenabile, care integrează grădini ample, aducând natura în mijlocul orașelor, mai aproape de oameni.

Pentru detalii suplimentare: contact@tilia-summit.ro