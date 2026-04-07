Salarii tăiate cu 176 de lei pentru angajații din Primărie în urma reformei promovate de Guvern. Emil Boc: „În vreme de criză, oamenii învață să fie solidari. Asta trebuie să învețe și politicienii”.

Salariile funcționarilor din Primăria Cluj-Napoca vor fi diminuate cu 176 de lei, măsură pentru care a optat cea mai mare parte a angajaților, astfel încât oamenii să nu fie dați afară ca urmare a tăierilor din administrație promovate de Guvernul Bolojan.

Salariile funcționarilor din Primărie vor fi diminuate cu 176 de lei. Emil Boc: „În vreme de criză, oamenii învață să fie solidari. Asta trebuie să învețe și politicienii".

Aproape 70% dintre funcționarii Primăriei Cluj-Napoca au optat pentru diminuarea salariilor.

O a doua opțiune, ca urmare a reformei administrative promovate de Guvernul Bolojan, presupunea renunțarea la serviciile unui număr de 24 de angajați.

„Poate că unele lucruri le-aș fi făcut altfel, dar ca direcție nu poți spune că ce s-a făcut nu era necesar”, a explicat primarul Emil Boc măsurile fiscale adoptate de Guvern.

În acest sens, dintre două „rele”, funcționarii Primăriei au optat pentru diminuarea salariilor cu 176 de lei pentru toți angajații.

Opțiunea a fost exprimată prin intermediul unui sondaj intern desfășurat recent în administra locală a Clujului.

„Din nefericire este necesar să aplicăm măsuri și noi, la Primărie din Cluj: am decis să scădem salariile, nu să dăm oameni afară. Am avut de ales între două rele. Nu am dat oameni afară, dar scădem salariile cu 176 de lei.

De la 1 iulie, măsura se va aplica la toți funcționarii din Primărie: scădem salariile cu 176 de lei. Decizia se va lua în Consiliul Local, miercuri”, a anunțat marți, primarul Emil Boc în cadrul unei intervenții radio locale.

Proiectul de hotărâre privind aplicarea măsurilor adoptate de Guvern prin OUG7/2026 și care vizează reforma din administrație, va fi supus votului Consiliului Local.

„Am luat decizia în urma unei consultări cu toți angajații din Primărie. După o analiză și toate scenariile posibile luate în calcul, s-a ajuns la două opțiuni: a da afară oameni – 24 de funcționari sau a diminua salariile cu 176 de lei la toată lumea.

Și am spus: aveți un link, cu adresa voastră de e-mail, ca să știm că votează numai din Primărie. Aveți un timp alocat să vă exprimați opțiunea. Eu nu vă încurajez nici pentru una, nici pentru alta. Punem în practică ce veți decide voi.

Iar 69% dintre angajații Primăriei s-au pronunțat pentru reducerea cu 176 de lei, măsură pe care o propun Consiliului Local.

În vreme de criză, oamenii învață să fie solidari. Asta trebuie să învețe și politicienii”, a adăugat edilul Emil Boc.

În contextul ordonanței de urgență pentru realizarea reformei administrative, promovate de Guvernul Bolojan în februarie 2026, Primăria Cluj-Napoca trebuie să aibă un număr total de 850 de posturi.

Ședința de Consiliu Local se va desfășura miercuri, 8 aprilie, de la ora 10.

Potrivit datelor anunțate de Prefectura Cluj, 1.744 de posturi din administrația județului Cluj urmează să fie desființate.

