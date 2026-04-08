Serviciul de telemedicină ALOPEDI, apelat de peste 3.100 de părinți în primele 3 luni din 2026

Președintele Consiliului Județean Cluj, împreună cu reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii care gestionează serviciul de call-center ALOPEDI - 0364917, au realizat o analiză a activității derulate în primele trei luni ale acestui an prin intermediul proiectului dedicat sfaturilor medicale pediatrice.

„Numărul de apeluri se menține ridicat, ceea ce reconfirmă încrederea părinților în recomandările și sfaturile de specialitate ale medicilor care deservesc serviciul nostru non-stop de telemedicină. ALOPEDI continuă să își dovedească eficiența și utilitatea, cu atât mai mult cu cât majoritatea problemelor micilor pacienți au putut fi soluționate telefonic, în funcție de simptomatologia descrisă de părinți”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

ALOPEDI - 0364917 a fost apelat în primul trimestru al anului 2026 de către 3.109 părinți. Majoritatea apelurilor, mai exact 70,02% dintre acestea, s-au finalizat cu recomandări ce au permis îngrijirea copiilor la domiciliu, iar părinților li s-au explicat care sunt semnele la apariția cărora este necesar consultul medical față în față. De asemenea, pentru 8,84% dintre copii a fost necesară evaluarea medicală de urgență.

Părinții, speriați de febra copiilor

Multe dintre apeluri, respectiv 741 de solicitări, au avut ca motiv febra, părinții au fost îngrijorați mai degrabă de valoarea acesteia, în condițiile în care starea generală a copilului era una bună. Specialiștii reamintesc faptul că febra este un mecanism de luptă al organismului și va fi combătută doar dacă cel mic se simte rău. În schimb, alte manifestări asociate febrei pot fi semne ale unei boli grave, precum starea generală alterată, mișcările necontrolate ale copilului, respirația dificilă, prezența erupției sau modificările de culoare a pielii.

Totodată, sfatul medical al profesioniștilor cu experiență în evaluarea telefonică a gravității stării copilului bolnav a mai fost solicitat pentru probleme respiratorii (646 de apeluri) și digestive (519 apeluri). De asemenea, în 316 cazuri părinții au solicitat consiliere privind îngrijirea copilului sănătos sau completarea sfaturilor oferite după un consult medical față în față.

Clujul, în topul apelurilor

În primele trei luni ale anului 2026 majoritatea apelurilor au provenit de la părinți din județul Cluj (74,13%), restul au fost solicitări din alte județe sau alte țări.

CITEȘTE ȘI: