Planuri pentru Sărbătorile Pascale: peste 76% dintre români vor petrece minivacanța de Paște acasă

Planuri modeste pentru minivacanța de Paște din acest an: cei mai mulți dintre români spun că vor petrece zilele libere acasă.

Planuri modeste pentru minivacanța de Paște din acest an: cei mai mulți dintre români spun că vor petrece zilele libere acasă| Foto: DepositPhotos.com

Cei mai mulți dintre români vor petrece minivacanța de Paște acasă ori alături de rude și prieteni, potrivit datelor publicate de Barometrul Informat.ro – INSCOP Research.

Totodată, peste 70% dintre respondenți spun că intenționează să participe la Slujba de Înviere.

Planuri pentru Sărbătorile Pascale: peste 76% dintre români vor petrece minivacanța de Paște acasă

73.4% dintre cei intervievați consideră că Paștele este în primul rând o sărbătoare religioasă, în timp ce 12.1% o văd ca pe o sărbătoare de familie, 6.9% ca pe o tradiție culturală, 5.4% ca pe o sărbătoare comercială, iar 0.9% se raportează la această sărbătoare ca la o perioadă liberă din an. 0.4% menționează altceva, iar 0.9% nu știu sau nu răspund.

Sursa: INSCOP Research

Sunt de părere într-o proporție mai mare decât media că Paștele este în primul rând o sărbătoare religioasă mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din urbanul mic.

Votanții PNL, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară, angajații din sectorul public văd Paștele ca pe o sărbătoare de familie într-o proporție semnificativ mai mare decât restul populației.

Participarea la Slujba de Înviere

65.9% dintre participanții la sondaj declară că au participat anul trecut la Slujba de Înviere în noaptea de Paști, în timp ce 34% spun că nu au participat.

În același timp, în cee ce privește intenția de participare la Slujba de Înviere de anul acesta, 75.6% dintre cei chestionați afirmă că intenționează să meargă anul acesta la Slujba de Înviere. La polul opus, 21.7% spun că nu intenționează acest lucru. 2.7% nu știu sau nu răspund.

Sursa: INSCOP Research

Intenționează să participe la Slujba de Înviere de acest an într-un procent mai mare decât media: votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural, angajații la stat, persoanele cu cont de Facebook și Instagram.

Nu intenționează acest lucru într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic.

Planuri pentru minivacanța de Paște

76.2% dintre respondenți declară că vor petrece minivacanța de Paște acasă. 9.6% spun că vor merge la rude sau prieteni, 2.5% că vor pleca în vacanță în țară, iar 1.8% în vacanță în străinătate. 3.7% nu s-au hotărât încă, 6% afirmă că nu vor face nimic special, iar 0.2% nu știu sau nu răspund.

Precizează într-o proporție semnificativ mai mare decât restul populației că își vor petrece minivacanța de Paște acasă: votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani, locuitorii din mediul rural.

Sursa: INSCOP Research

Votanții PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală și angajații la stat declară într-un procent mai mare decât media că de Paște vor merge la rude sau prieteni.

Menționează într-un procent mai ridicat decât media că își vor petrece minivacanța de Paște din acest an în vacanță la țară: votanții USR și persoanele între 30 și 44 de ani.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

