CTP Cluj-Napoca - Anunț orare de circulație cu ocazia meciului de fotbal FC Universitatea Cluj – Universitatea Craiova

CTP Cluj-Napoca informează publicul călător că în data de 13 aprilie 2026, pentru a facilita deplasarea spectatorilor de la Cluj Arena spre domiciliu, după încheierea meciului de fotbal FC Universitatea Cluj – Universitatea Craiova, programul mijloacelor de transport va fi prelungit până la ora 0:15, pe următoarele linii:

Autobuze 9, 24B, 30, 35 și M26;

Troleibuze 6 și 25

Tramvaie 101 și 102L

Reamintim călătorilor că pot utiliza după ora 23:00 și liniile de noapte 25 N (Str. Unirii – Str. Bucium), 54 N (cart. Zorilor – cart. Grigorescu), respectiv 5 N (P-ța Gării – Str. T. Vuia) ale căror programe pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.