Dealer de „cristal” din Turda, prins de DIICOT. Bărbat de 31 de ani, acuzat că vindea droguri de mare risc

Un bărbat în vârstă de 31 de ani din Turda a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat că ar fi vândut droguri de mare risc în județul Cluj timp de mai multe luni.

Aproximativ 100 de grame de „cristal” au fost ridicate de anchetatori în urma unei percheziții domiciliare desfășurate în municipiul Turda. | Foto: IPJ Cluj

În urma unei percheziții domiciliare, anchetatorii au descoperit în locuința acestuia aproximativ 100 de grame de „cristal” – drog cunoscut sub denumirea chimică de 3-CMC – precum și instrumente folosite pentru porționarea și distribuirea substanțelor interzise.

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în perioada iarna anului 2025 – aprilie 2026, interval în care suspectul ar fi procurat, deținut și comercializat în mod repetat droguri de mare risc pe raza județului Cluj. Substanța vândută era 3-CMC, cunoscută printre consumatori sub denumirea de „cristal”, iar prețul de comercializare ar fi fost de aproximativ 100 de lei pentru un gram. Pe parcursul anchetei, procurorii și polițiștii au reușit să indisponibilizeze mai multe cantități din drogurile tranzacționate de bărbat.

Descoperiri importante la percheziția din Turda

În urma descinderii efectuate la data de 7 aprilie în locuința suspectului din municipiul Turda, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca au descoperit aproximativ 100 de grame de cristal pregătite pentru distribuție. Totodată, în locuință au fost identificate și ridicate alte cantități de substanțe aflate în curs de expertizare, sute de plicuri autosigilante utilizate pentru ambalarea drogurilor, un cântar de precizie, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani și alte mijloace de probă relevante pentru dosar.

Procurorii cer arestarea preventivă

După administrarea probatoriului, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. În cursul zilei de miercuri, 8 aprilie, Tribunalul Cluj a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a acestuia. Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca.

