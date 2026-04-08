Clujul, sub cod galben de vânt puternic. Până când e valabilă avertizarea?

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de vânt puternic pentru majoritatea județelor din România, inclusiv Cluj.

Clujul, sub cod galben de vânt puternic | Foto: monitorulcj.ro

Avertizarea a fost emisă astăzi, 8 aprilie 2026, de către Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte

Zone afectate: Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei

Clujul, sub cod galben de vânt puternic | Sursă: meteoromania.ro

„În Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, precum și în sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m”, a transmis ANM.

Codul galben de vânt puternic este valabil până miercuri seara, la ora 21.00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

