Clujul, sub cod galben de vânt puternic. Până când e valabilă avertizarea?

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de vânt puternic pentru majoritatea județelor din România, inclusiv Cluj.

Clujul, sub cod galben de vânt puternic | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Avertizarea a fost emisă astăzi, 8 aprilie 2026, de către Administrația Națională de Meteorologie (ANM).


 

 


  • Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte
  • Zone afectate: Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei
În Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, precum și în sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m”, a transmis ANM.


Codul galben de vânt puternic este valabil până miercuri seara, la ora 21.00.

