Traseu turistic în Pădurea Făget pentru persoanele cu deficiențe motorii. Alin Tișe: „Natura să fie accesibilă fiecăruia”.

Un traseu turistic pilot, cu acces pentru persoanele cu dizabilități motorii, o premieră în regiune, a fost realizat de Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj în Pădurea Făget.

Este vorba despre un traseu situat în zona Observatorului Astronomic, cu intrare dinspre drumul Feleac-Casele Micești, un traseu tip circuit, cu o lungime de circa un kilometru, unde persoanele cu dizabilități motorii, care se deplasează cu ajutorul scaunelor cu roți, pot să se bucure de beneficiile naturii.

Alin Tișe: „Natura să fie accesibilă fiecăruia”

„Amenajarea acestui traseu turistic premieră cu acces pentru persoanele cu handicap reprezintă un pas important spre o comunitate mai incluzivă și mai atentă la nevoile tuturor cetățenilor. Ne dorim ca natura să fie accesibilă fiecăruia, iar Pădurea Făget, atât de îndrăgită de clujeni, să devină un spațiu în care persoanele cu deficiențe motorii să se poată bucura, în siguranță și demnitate, de mișcare, relaxare și socializare. Tocmai din acest considerent, am decis să sprijinim acest proiect special printr-o alocare de fonduri din bugetul Consiliului Județean Cluj”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Traseul a fost echipat cu o punte care permite trecerea scaunelor mobile, iar traseul a fost ajustat astfel încât înclinațiile să permită parcurgerea lui de către persoanele cu dizabilități atât singure cât și cu însoțitori, în funcție de forma lor fizică.

Traseu gândit de persoane cu deficiențe motorii

La realizarea traseului, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a colaborat cu un grup de voluntari – persoane care se deplasează în scaune cu roți – care au ajutat la stabilirea traseului și luarea deciziilor tehnice de amenajare, astfel încât să poată fi parcurs de cât mai multe persoane cu deficiențe motorii.

