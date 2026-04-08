UE lansează competiția pentru Capitala Europeană a Turismului 2027, fără boți, fără like-uri, fără premii de fațadă

În timp ce rețelele sociale sunt inundate de campanii pentru „cel mai frumos oraș” sau „cel mai sclipitor târg”, la Bruxelles s-a dat startul unei competiții de un alt calibru.

Reprezentare vizuală a contrastului dintre „premiile de popularitate” și evaluările oficiale pentru turism la nivel european. | Imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI)

Comisia Europeană a lansat oficial cursa pentru titlul de „Capitală Europeană a Turismului 2027”, un program care nu caută „botizarea” voturilor, ci inovația brută, sustenabilitatea și accesibilitatea reală.

Lansarea competiției marchează un moment pentru administrațiile locale care aspiră la recunoaștere internațională. Departe de a fi un simplu concurs de popularitate, acest program oficial, gestionat de Direcția Generală GROW, propune un examen de maturitate pentru orașele din Uniunea Europeană și din statele participante la Programul pentru Piața Unică (SMP).

În timp ce spațiul public este adesea inundat de titluri obținute prin vot popular, inițiativa Comisiei Europene se bazează pe o evaluare tehnică și strategică. Orașele care candidează au datoria de a prezenta proiecte concrete de digitalizare, accesibilitate și sustenabilitate, demonstrând că turismul nu este doar o sursă de venit, ci un motor de inovare urbană care respectă mediul și comunitatea locală.

Mitul popularității, capcana concursurilor de tip „like”

Prăpastia dintre un titlu oficial acordat de instituțiile europene și premiile bazate pe vot online, cum este cazul celebrului „European Best Destinations”, este una de ordin structural și administrativ. De exemplu, Primăria Craiova a plătit aproape 30.000 de euro pentru promovare în cadrul platformei European Best Destinations înaintea competiției pentru târgul de Crăciun. În situația concursurilor de tip „vot popular”, succesul depinde aproape exclusiv de puterea de mobilizare digitală și de campanii agresive pe rețelele sociale, așa cum s-a observat în cazul târgului de Crăciun de la Craiova.

Fenomenul nu este singular. Și alte orașe din România au fost promovate prin clasamente bazate în principal pe interacțiunea publicului online. Spre exemplu, Brașov a fost inclus în 2024 în topul Tripadvisor „Best of the Best Destinations”, un clasament realizat pe baza review-urilor și voturilor utilizatorilor platformei, fără o evaluare instituțională sau tehnică independentă. Deși astfel de poziționări oferă vizibilitate internațională și pot reflecta popularitatea în rândul turiștilor, ele nu echivalează cu o certificare oficială a performanței administrative ori a calității politicilor publice locale.

Pe Reddit, reacțiile la astfel de clasamente au fost predominant ironice și sceptice. Un utilizator a comentat sarcastic: „Craiova e multe chestii, dar centru cultural înaintea Londrei, Parisului și Atenei e o realizare”, în timp ce altul a catalogat întreaga situație drept „cel mai bun banc pe care l-am auzit în ultima vreme”. Alți internauți au criticat modul în care autoritățile locale promovează astfel de topuri, unul dintre ei afirmând că este vorba despre „un mesaj care prinde la proști. Și cum sunt mulți…”. Nu au lipsit nici ironiile la adresa imaginii turistice a orașului, un comentator remarcând că „o destinație specială pentru turiști este CET 2, unde se poate inhala cenușă de dimineața până seara”. În aceeași notă, un alt participant la discuție a pus sub semnul întrebării atractivitatea turistică reală a municipiului, întrebând retoric ce ar putea vizita concret un turist timp de mai multe zile în Craiova: „Eu aș vrea să îmi enumere cineva 10 atracții pe care un turist ar putea să le vadă în Craiova.”

Aceste competiții private sunt criticate pentru lipsa de transparență și pentru mecanismele de vot care permit participări multiple sau „botizate”, transformând rezultatul într-un indicator de marketing mai degrabă decât într-o certificare a calității. În schimb, Capitala Europeană a Turismului impune un juriu de experți independenți și reprezentanți ai Parlamentului European, care auditează dosare complexe pline de indicatori statistici și bugete verificate, oferind câștigătorilor o legitimitate instituțională pe care nicio campanie de „like-uri” nu o poate egala.

CITEȘTE ȘI:

Radiografia succesului, cifrele din spatele titlurilor de Capitală Europeană

Helsinki a obținut titlul în 2019 prin integrarea unor platforme digitale avansate de turism inteligent, raportând anterior un flux de 4,5 milioane de turiști pe an. În aceeași ediție, Lyon a impresionat prin conservarea patrimoniului și evenimente de amploare, precum Festivalul Luminilor, care atrage anual 3 milioane de vizitatori și generează venituri de un miliard de euro. Mai recent, Dublin, desemnat câștigător pentru anul 2024, și-a fundamentat dosarul pe o strategie de accesibilitate totală a transportului și pe cifre de impact major: 8,6 milioane de turiști și peste 68.000 de locuri de muncă susținute în sectorul turistic, cu încasări de 2,6 miliarde de euro.

Aceste date demonstrează că juriul UE prioritizează destinațiile care pot dovedi, prin statistici oficiale, o corelație directă între strategiile de inovare și creșterea calității vieții și a economiei locale. Pe de altă parte, oricât de mult ne-am bucura de victoria într-un concurs de tip vot popular pe platforme online, care aduce o satisfacție instantanee și o vizibilitate efemeră pe rețelele sociale, este esențial să înțelegem că o astfel de reușită nu poate fi comparată cu greutatea și rigoarea titlurilor oficiale.

Pilonii inovării, ce caută cu adevărat juriul de la Bruxelles

Exemplele anterioare, precum Dublin sau Lyon, arată că juriul apreciază orașele care pot demonstra o creștere economică corelată cu reducerea emisiilor de carbon și cu protejarea patrimoniului cultural. Astfel, o primărie care dorește să intre în această ligă trebuie să colaboreze strâns cu universitățile și startup-urile locale pentru a prezenta un ecosistem turistic viu, capabil să se adapteze provocărilor climatice și tehnologice ale viitorului.

Dincolo de titlu, impactul socio-economic pe termen lung

Beneficiile obținute de orașele laureate depășesc cu mult simpla expunere mediatică temporară. Statutul de Capitală Europeană a Turismului aduce cu sine sprijin logistic din partea Uniunii Europene, acces la rețele de experți și o promovare globală care atrage investiții durabile. Este un proces care forțează administrațiile să gândească pe termen lung, să investească în infrastructură verde și să transforme experiența turistului într-una fluidă și etică.

În acest context, distincția dintre premiile de „fațadă” și cele de „substanță” devine esențială pentru informarea corectă a cetățenilor, subliniind faptul că adevărata valoare a unei destinații nu stă în numărul de voturi primite pe un site privat, ci în capacitatea orașului de a oferi o calitate a vieții superioară atât vizitatorilor, cât și propriilor locuitori.

Procesul de desemnare a câștigătorilor urmează un calendar strict, menit să asigure imparțialitatea. După depunerea candidaturilor în iunie 2026, o etapă de pre-selecție va filtra orașele care nu îndeplinesc criteriile tehnice de bază, urmând ca finaliștii să fie anunțați spre sfârșitul lunii septembrie.

Momentul culminant are loc în noiembrie 2026, când delegațiile orașelor finaliste sunt invitate la Bruxelles pentru a-și susține proiectele în fața Marii Comisii. Această interacțiune directă permite juriului să testeze viabilitatea planurilor prezentate pe hârtie, verificând dacă promisiunile de „turism verde” sau „smart city” sunt susținute de bugete reale și de o voință politică locală asumată, transformând astfel competiția într-un veritabil parteneriat între administrația locală și viziunea europeană de dezvoltare.

CITEȘTE ȘI: