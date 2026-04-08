Clujul pierde 50 de milioane de euro: Bugetul municipiului, aprobat la începutul lunii mai. Emil Boc: „Este un trend periculos, avem nevoie de predictibilitate”.

Clujul contribuie cu sume semnificative la bugetul de stat, iar în acest an 50 de milioane de euro vor rămâne la nivel central ca urmare a măsurilor adoptate de Guvern și aprobate în Parlament. În 2026, municipiul Cluj-Napoca va avea un buget mai mic cu 162 de milioane de euro. Emil Boc cere predictibilitate pentru continuarea proiectelor de dezvoltare.

Clujul pierde zeci de milioane de euro, bani care rămân la bugetul de stat. Emil Boc: „Este un trend periculos, avem nevoie de predictibilitate".

„Astăzi, vom afișa pe site, potrivit prevederilor legale, proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2026. Cel mai probabil, bugetul va fi aprobat în ședința de Consiliu Local din 4 mai”, a anunțat, miercuri, în deschiderea ședinței de Consiliu Local primarul Clujului Emil Boc.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca scade cu 162 de milioane de euro. Anul trecut, bugetul propus a fost de 997 de milioane de euro.

Clujul pierde 162 de milioane de euro: Bugetul municipiului, aprobat la începutul lunii mai. Emil Boc: „Este un trend periculos, avem nevoie de predictibilitate”.

„În acest an, bugetul propus este de 835 de milioane de euro”, a anunțat Emil Boc în ședința de Consiliu Local.

Bugetul Clujului în 2026 scade cu 162 de milioane de euro

Potrivit edilului, scăderea este determinată în principal de componenta dezvoltare.

Dacă în 2025, pentru centura metropolitană Cluj au fost alocate 200 de milioane de euro, în acest an fondurile prevăzute sunt de 22 de milioane de euro în contextul reluării licitației.

„Bugetul municipiului pierde 50 de milioane de euro, care ni s-ar fi cuvenit, dar nu-i primim de la bugetul național. De ce? Pentru că s-au adoptat acte normative în Parlament, prin care primăriile mari au fost private de anumite surse de venituri spre a se putea adopta un buget național care să satisfacă nevoile țării”, a explicat primarul Emil Boc.

În cazul orașelor unde populația are venituri mai mari, corecția reținută la bugetul de stat este 25%, comparativ cu 15% aplicat în restul orașelor din țară. Din aplicarea acestei corecții, Clujul pierde 30 de milioane de euro, bani care ar fi trebuit să intre în bugetul local.

Marii contribuabili din Cluj, sume consistente plătite la București din impozitul pe venit

De asemenea, prin eliminarea declarației unice din baza de calcul a impozitului pe venit, care se reține la București, Clujul mai pierde 20 de milioane de euro.

„E nevoie, în anumite momente, ca și cei care produc mai mult, cum sunt marile centre regionale – Clujul, Timișoara, Iași, să contribuie la bugetul național, să vină cu un sprijin.

Dar vreau ca acest lucru să se știe. Să se știe că nu doar de sus în jos, ci și de jos în sus există solidaritate și coeziune.

Vreau să reamintesc că marii contribuabili plătesc impozitul pe profit, pe dividende, direct la București, la Sectorul 1. Vă dau și câteva exmple: Farmec, Compania de Transport Public, Compania de Apă Someș, Brinel, Electrogrup, NTT Data, Terapia, Emerson, Iulius Mall.

E o altă contribuție pe care partea locală o are la bugetul național”, a explicat edilul Clujului.

Emil Boc: Sunt necesare politici predictibile

Anul trecut Clujul a pierdut 20 de milioane de euro din sumele care ar fi trebuit să ajungă la bugetul local, în timp ce în 2026 fondurile reținute ajung la 50 de milioane de euro.

„Atrag atenția că acest trend este periculos. Înțelegem solidaritatea, trebuie să existe coeziune, dar această tendință trebuie să se stabilizeze la un moment dat, pentru că atunci nu putem să facem proiecția bugetară. Nu mai știi: ai mai puțin cu 20 de milioane de euro, mai puțin cu 50 de milionae de euro, la anul cu cât va fi?

Mesajul este de a avea o predictibilitate. Un sistem politic și financiar trebuie să se bazeze, cât este posibil în perioada pe care o traversăm, pe o anumită predictibilitate”, a mai adăugat primarul Emil Boc.

Edilul a amintit că alocările pentru sectorul cultural, sport, ONG-uri, culte și sănătate nu vor fi reduse.

