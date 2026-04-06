Programul de microcipare, înregistrare și sterilizare a câinilor, accesibil tuturor clujenilor

Consiliul Județean Cluj a încheiat ultimele contracte de prestări servicii medical-veterinare, pentru 16 UAT-uri din județ.

„Am încheiat toate demersurile administrative astfel încât orice clujean, proprietar sau deținător de câine, să aibă acces la servicii medical-veterinare gratuite, pe teritoriul întregului județ", spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Consiliul Județean Cluj a finalizat procedura de achiziție publică pentru ultimele două loturi aferente Programului privind „Servicii medical-veterinare pentru identificarea prin microcip, înregistrare în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS) și sterilizarea câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe raza județului Cluj".

Astfel, în urma finalizării procedurii au fost încheiate contractele de prestări servicii medical-veterinare pentru două loturi, corespunzătoare unor zone distincte de acțiune, după cum urmează:

*LOT 5 – UAT-uri: Aiton, Călărași, Câmpia Turzii, Ceanu Mare, Feleacu, Frata, Luna, Moldovenești – atribuit cabinetului PETSILVANIA ANIMALS SRL

*LOT 7 – UAT-uri: Băișoara, Ciurila, Florești, Iara, Măguri Răcătău, Mărișel, Săvădisla, Valea Ierii - atribuit cabinetului MULTISERV ANIMALIA SRL

Prin aceste contracte, Consiliul Județean Cluj asigură prestarea serviciilor medical-veterinare pentru un număr de cel mult 377 de câini de rasă comună, cu stăpân, de pe raza unităților administrativ-teritoriale incluse în cele două loturi.

„În acest moment putem spune că am încheiat toate demersurile administrative astfel încât orice clujean, proprietar sau deținător de câine, să aibă acces la servicii medical-veterinare gratuite, pe teritoriul întregului județ.

În paralel, Consiliul Județean procesează într-un ritm susținut sutele de cereri depuse online prin intermediul platformei Ghișeul Unic, în vederea obținerii subvenției. Prin acest program inițiat, derulat și finanțat de forul administrativ județean urmărim să responsabilizăm deținătorii de animale și să eficientizăm controlul populației canine, îmbunătățind în acest fel sănătatea publică la nivelul întregului județ”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Cum puteți beneficia de servicii de îngrijire a câinilor cu stăpân

Amintim faptul că pot beneficia de acest program doar cetățenii cu domiciliul sau reședința pe raza județului Cluj, cu excepția celor din municipiul Cluj-Napoca.

Înscrierea în program se va realiza exclusiv online, prin depunerea unei cereri pe platforma Ghișeul Unic a Consiliului Județean. După obținerea voucherului, solicitanții vor trebui să realizeze o programare în vederea efectuării serviciilor medical-veterinare subvenționate. Sterilizarea câinilor se va realiza prin metodă chirurgicală, respectiv: ovariohisterectomie în cazul femelelor și orhidectomie în cazul masculilor.

