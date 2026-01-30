Începe microciparea și sterilizarea câinilor din jdețul Cluj. Vezi cum te poți înscrie cu prietenul patruped.

Programul de sterilizare și microcipare a câinilor cu stăpân din județul Cluj va începe în februarie.

Consiliul Județean Cluj a demarat un program de sterilizare și microcipare pentru câini, finanțat cu 500.000 de lei | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean (CJ) dă start Programului județean de sterilizare, microcipare și înregistrare a câinilor cu stăpân.

De duminică, 1 februarie 2025, platforma Ghișeul Unic va permite depunerea de cereri pentru obținerea subvenției.

Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința deținătorilor și proprietarilor de câini din județul Cluj faptul că, de duminică, 1 februarie 2026, vor putea depune cereri pentru obținerea subvenției în vederea sterilizării acestora.

Cererile se vor depune exclusiv online, prin intermediul platformei Consiliului Județean Cluj - Ghișeul Unic (https://public.cluj.archi), secțiunea Administrație -> Cerere sterilizare câini.

„Îndemn clujenii să-și depună cererile cât mai repede, acordarea subvenției făcându-se în ordinea depunerii acestora, după principiul «primul venit, primul servit», până la epuizarea bugetului alocat. Ne așteptăm ca, prin intermediul acestui program, să putem asigura servicii medical-veterinare pentru minimum 1.300 de exemplare canine, în situația în care solicitanții doresc să acceseze toate cele trei componente ale programului: microcipare, înregistrare și sterilizare”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean, vineri, 30 ianuarie 2026.

În urma aplicării online, solicitantul va primi un bon de sterilizare, cu care se va putea prezenta ulterior, împreună cu animalul de companie, la unul dintre cabinetele sanitar-veterinare din județul Cluj care au contract încheiat cu forul administrativ județean, la alegere.

Prezentarea la cabinetul veterinar se va putea face doar de către proprietarul sau deținătorul câinelui, care va avea obligatoriu asupra sa cartea de identitate şi bonul primit în urma înscrierii online. De asemenea, în situația în care câinele nu are vaccinul antirabic efectuat, acesta va fi administrat de către medicul veterinar, costul vaccinării va fi suportat de către solicitant.

Jumătate de milion de lei pentru sterilizarea câinilor din județul Cluj

Programul județean de sterilizare, microcipare și înregistrare a câinilor cu stăpân, finanțat de Consiliul Județean Cluj cu suma de 500.000 de lei, reprezintă un demers prin care se urmărește un control mai responsabil al populației canine și prevenirea abandonului. De acest program pot beneficia cetățenii cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a județului Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, care dispune deja de un program propriu de sterilizare.

