Jumătate de milion de lei pentru ciparea și sterilizarea câinilor din Cluj. Unde vă puteți duce prietenii patrupezi?

Câinii cu stăpân din Cluj vor putea fi microcipați și sterilizați, printr-un program subvenționat cu 500.000 de lei de Consiliul Județean Cluj.

Consiliul Județean (CJ) Cluj a demarat Programul județean de microcipare, înregistrare și sterilizare a câinilor cu stăpân

Au fost încheiate deja jumătate din contractele de prestări servicii medical-veterinare, beneficiare sunt 45 din cele 81 de UAT-uri din județ.

Consiliul Județean Cluj, prin intermediul Compartimentului Protecția Animalelor din cadrul aparatului de specialitate, anunță demararea programului „Servicii medical-veterinare pentru identificarea prin microcip, înregistrare în R.E.C.S. și sterilizare a câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe raza județului Cluj”, în vederea implementării acestuia în acest an 2026.

În urma licitației derulate și a evaluării ofertelor depuse de cabinetele sanitar-veterinare interesate, au fost încheiate patru contracte, din totalul de opt, aferente următoarelor loturi:

LOT 1 – UAT-uri: Apahida, Bonțida, Borșa, Căianu, Cămărașu, Cojocna, Jucu, Mociu, Pălatca, Suatu - Cabinet sanitar-veterinar: PROFESIONAL VET SRL

LOT 2 – UAT-uri: Aluniș, Buza, Cătina, Cornești, Dăbâca, Fizeșul Gherlii, Geaca, Iclod, Mintiu Gherlii, Gherla, Sânmartin, Sic, Țaga - Cabinet sanitar-veterinar: CIRCE IMPEX SRL

LOT 6 – UAT-uri: Mihai Viteazu, Turda, Petreștii de Jos, Ploscoș, Săndulești, Tritenii de Jos, Tureni, Viișoara - Cabinet sanitar-veterinar: PETSILVANIA SRL

LOT 8 – UAT-uri: Beliș, Călățele, Căpușu Mare, Ciucea, Gilău, Izvorul Crișului, Mănăstireni, Mărgău, Negreni, Orașul Huedin, Poieni, Râșca, Săcuieu, Sâncraiu - Cabinet sanitar-veterinar: ROXALBIO IMPORT EXPORT SRL

„În continuare lucrăm la evaluarea ofertelor depuse și pe celelalte loturi rămase, în vederea încheierii contractelor necesare, astfel încât întregul județ să fie acoperit de acest program. Împărțirea pe loturi a fost realizată pentru a ne asigura că respectivele cabinete veterinare sunt cât mai aproape de cetățeni, facilitând în acest fel accesul fiecărui posesor de câine cu domiciliul în județul Cluj la serviciile subvenționate de Consiliul Județean. Ne dorim ca acest program să reprezinte un exemplu de bune practici pentru toate autoritățile locale din județ, încurajându-le să-l preia și să inițieze demersuri similare, în beneficiul direct al comunității și al bunăstării animalelor. Doar printr-o abordare unitară de acest fel, responsabilă și coerentă, județul nostru poate deveni un model național de promovare a respectului față de animale, protecție a comunității și asigurare a bunăstării acestor ființe”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Prin intermediul acestui program, finanțat de Consiliul Județean Cluj cu suma de 500.000 lei, se urmărește reducerea fenomenului câinilor fără stăpân prin prevenție, responsabilizarea deținătorilor de animale și respectarea legislației în vigoare privind identificarea și înregistrarea câinilor în R.E.C.S.

„Amintim faptul că sterilizarea câinilor de rasă comună reprezintă o măsură esențială pentru controlul responsabil al populației canine. Măsura contribuie la prevenirea abandonului, la reducerea numărului de pui nedoriți și la îmbunătățirea stării de sănătate a animalelor. Pe termen mediu și lung, sterilizarea este cea mai eficientă și umană metodă de reducere a populației de câini fără stăpân, diminuând presiunea asupra adăposturilor și riscurile pentru siguranța publică”, se mai arată în comunicat.

